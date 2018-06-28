EXO KAI暴風更新SNS：招牌「踩鞋跟」、曬姪子日常和《我們遇見的奇蹟》花絮
明星 2018年6月28日 星期四13:51 JiaJia
書都拿反了也看得這麼認真～和姪子的互動真的太有愛了！> <
開通Instagram的EXO KAI（金鍾仁）積極通過SNS與粉絲們互動。多用照片分享生活、偶爾回覆留言的他，昨日（28日）就更新了三則動態，展現了不同於舞台上的克里斯馬。
無處安放的大長腿。
KAI的招牌「踩鞋跟」，看起來相當輕鬆、愜意。
與可愛姪子的日常，眼神充滿愛意，他還留言：「Best friend :/」大朋友、小朋友是好朋友啊！
前陣子結束KBS 2TV電視劇《我們遇見的奇蹟》拍攝的KAI，也分享了在片場的花絮照片。
KAI在劇中飾演盡力彌補自己失誤的信使「Atto」，
他表現亮眼，演技獲得觀眾們讚賞。
在書店裡拍攝的KAI，應景的拿起書本擺拍。但仔細看就會發現…KAI明明把書拿反了，卻還看得這麼認真！（笑）也太可愛了吧～
（圖片來源：zkdlin@Instagram）
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