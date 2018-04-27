《人生酒館》金希沅拍電影「暴打」EXO D.O.！面對粉絲們的心疼他的反應是...

EXO成員D.O.（都敬秀）於2014年「首次觸電」，電影《CART》為他第一部拍攝的作品。近期，演員金希沅在tvN綜藝節目《人生酒館》透露，在拍攝《CART》有場「暴打D.O.」的戲，粉絲們也在場圍觀。
在上週四（19日）播出的《人生酒館》中，MC們提到金希沅與D.O.合作的電影《CART》，他在裡面簡直是壞人中的壞人。
金希沅在電影中飾演便利商店的老闆，他搧D.O.耳光，接著是一陣暴打，讓人看了相當心疼。
MC金希澈開玩笑地問：「聽說你故意NG，又多打幾次？」讓金希沅相當慌張。他解釋，拍攝現場來了很多高中生，都是D.O.的粉絲。金希沅一搧D.O.耳光，旁邊的粉絲便「啊、啊」，心疼地喊出來，所以就NG了。
站在粉絲的立場，當然是：「不要打我們哥哥啦！」這些當然都能夠理解。
之後，金希沅就更「真實地」打了D.O.，才會有電影中令人印象深刻的畫面。金希沅說：「那位叫敬秀的朋友，現在作為歌手很成功，作為演員也很成功，挺好的。」
金希澈又抓到機會調侃哥哥：「其實（D.O.）是哥帶出來的」讓金希沅再次慌張，連連說：「不是這樣的！」現場笑聲頻頻。
D.O.在《CART》裡飾演「崔泰英」，是女主角善熙（廉晶雅 飾）的兒子，正值青春期的他，對自己貧窮的家庭狀況感到羞恥。怨恨媽媽不給他換最新型手機、不能夠及時交伙食費，還有幾天都不回家的媽媽。最後在便利商店打工。
另外，D.O.還為《CART》演唱OST《Crying Out（吶喊）》，傳達電影中人物的心境。
（圖片、影片來源：tvN《人生酒館》、1theK (원더케이)）
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