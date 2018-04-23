《認識的哥哥》出道14年的李昇基和SJ希澈交集不多 卻知道他的秘密？

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雖然說是「秘密」，但粉絲們其實都了解希澈的情況啦…李昇基還說，這和他認識的金希澈有「很大的出入」，這個秘密到底是什麼呢？



李昇基於上週六（21日）出演JTBC綜藝節目《認識的哥哥》，與「藝能導師」姜鎬童再會。而在「猜猜我」環節，李昇基提及有關Super Junior希澈的問題。



李昇基表示，雖然自己出道很久了（2004年出道），但是和希澈意外地在私底下沒有交集。希澈聽到這一席話，也忍不住點點頭。不過，在李昇基入伍後，卻意外知道了希澈的一個秘密，讓希澈很是驚訝。

又開始了哥哥們的「胡說八道大會」。徐章煇說：「在軍隊裡，有個以前和希澈交往的人？」引發爆笑，讓李昇基不得感嘆：「第一個回答也太強烈了吧～」接著，他公開第一個提示：「這和我所想的希澈有著一百八十度的不同。」李壽根說：「其實希澈是特工出身？」李昇基回答：「比起這個，我覺得（這個秘密）有點可愛。」



追加第二個提示，李昇基和希澈在軍隊的中隊長是同一個人。希澈馬上召喚回憶，並且說出中隊長的名字。



就是這位中隊長和李昇基說了希澈的秘密。中隊長說，希澈是ＯＯＯ。所以讓李昇基感到：「希澈竟然是這樣？」



曾經和希澈組成「宇宙膽小鬼」的閔庚勳回答：「（希澈是）愛哭鬼嗎？」完全正答！讓李昇基感到很神奇。



因為交通事故傷得很嚴重，所以希澈作為「公益兵」入伍。但總會有人這樣說：「藝人除了公益就沒有別的了嗎？」希澈特別討厭這種話，所以在訓練所的時候，什麼事都做了。行軍的時候就算腿很痛，但也是走完了，結果腿傷變嚴重了。



李昇基接著補充，因為腿太疼而不能走的希澈，覺得太鬱悶了，哭得很厲害，而中隊長也陪希澈去了幾次醫院。希澈也特別感激這位中隊長，在他出訓練所的時候，中隊長還送他一個木刻人偶，希望帶給希澈好運，不要再出事故、不要再生病了。

（圖片、影片來源：JTBC《認識的哥哥》）

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