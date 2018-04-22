《認哥》「優等生」李昇基來了！「我哥哥世界盃」姜鎬童贏李瑞鎮的原因是…？

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於去年（2017年）10月退伍的李昇基，終於和「藝能師父」姜鎬童於《認哥》再聚首！節目現場相當熱鬧，而李昇基也舉辦了「我哥哥世界盃」，來看看他怎麼說吧～



李昇基於上週六（21日）出演JTBC綜藝節目《認識的哥哥》，穿上校服的他完全符合「優等生」、「學生會長」的稱號，相當帥氣。



還記得姜鎬童的「我弟弟世界盃」嗎？WINNER宋旻浩對上李昇基，李昇基獲得最後勝利，成為姜鎬童最愛的弟弟。播出那天，李昇基正好在軍隊值班，所以沒有看節目。但是第二天，這件事在軍隊傳遍了，讓他成為話題人物。



聽說李昇基也有個「我哥哥世界盃」，進入決賽的是姜鎬童和李瑞鎮。李瑞鎮和李昇基交情很深，還是同個公司的；而他和姜鎬童則合作很久的綜藝節目，同時也是非常尊敬的大哥。

最後，「我哥哥世界盃」由姜鎬童勝出。大家都在想，李瑞鎮對於姜鎬童是很強的競爭對手啊，李昇基淡淡地說：「瑞鎮哥不太喜歡這些～」哥哥們「秒懂」其中的原因，因為就算李瑞鎮沒有被選，也不會怎樣，但是姜鎬童是個愛記仇的類型啊！再次展現李昇基的幽默感。



既然李昇基退伍了，應該要再和姜鎬童合作一下節目吧？哥哥們說，估計再過不久姜鎬童就要帶李昇基去島上了（參：《島劍客》），李昇基一口回絕，最近有電視劇要開拍，還要拍電影，簡直是銅牆鐵壁。

他甚至還說自己去算命，海不適合自己，他比較適合山。於是徐章煇提議，換成《山劍客》不就行了？要是喜歡田，那就是《田劍客》。李昇基說，自己還是最愛待在家裡，哥哥們說：「那就是《家劍客》了！」讓李昇基哭笑不得。



李昇基甫退伍便開始工作，他說自己的熱情就像東方神起瑜鹵允浩一樣。這麼一形容，哥哥們完全曉得是怎麼一回事。



而對軍隊「著迷」的他，連放假都要跑20公里，令哥哥們嘖嘖稱奇。

不過，李昇基在《認哥》裡偶爾還是會散發「黑洞美」。自己拿來的遊戲自己輸掉，最後居然輸給姜鎬童，連本人也覺得不可置信啊！（笑）

（圖片、影片來源：JTBC《認識的哥哥》）

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