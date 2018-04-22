【歌手品牌評價】Wanna One、防彈少年團依舊穩坐冠亞軍寶座　三名後組成大改變！

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連續好幾個月來的「歌手品牌評價」排名都和男團評價相去不遠，這個月終於有了大改變啦！不只前三名出現新亮點，第四到第十名的組成也能明顯看出大眾最近關心的歌手！

韓國企業評價研究所於 2018 年 3 月 20 日起至 2018 年 4 月 21 日間，針對韓國歌手（含個人與團體）搜集了 103,939,104 件數據，並就品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等進行分析。

與 3 月相比，每個月都在品牌指數排行纏鬥的防彈少年團與 Wanna One，這次再度交換了冠、亞軍頭銜，由 Wanna One 勇奪第一。很快地他們也將要舉行首次的世界巡迴演唱會，相信各國 Wannable 都等不及囉～



而第二名防彈少年團在沒有正式韓國活動的期間，就屢次稱霸各種票選及評價的寶座；如今他們即將在 5 月 18 日帶著第三張正規專輯〈Love Yourself 轉 “Tear”〉回歸，下個月的人氣想必會更驚人啦！



而在本月打破「男團佔領前三名」局面的，就是當前的大勢女團 TWICE！才剛成為音樂節目五冠王的她們，直接躍升了六個名次，風光地拿下歌手品牌評價第三名。



除此之外，在 4 月打入前十名的歌手與團體還有 Red Velvet、iKON、BLACKPINK、EXO、IU、WINNER 與 Oh My Girl。



（照片與影片來源：YMC Entertainment、Big Hit Entertainment、JYP Entertainment）

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