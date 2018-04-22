【歌手品牌評價】Wanna One、防彈少年團依舊穩坐冠亞軍寶座 三名後組成大改變！
KPOP 2018年4月23日 星期一09:30 施乃琪
連續好幾個月來的「歌手品牌評價」排名都和男團評價相去不遠，這個月終於有了大改變啦！不只前三名出現新亮點，第四到第十名的組成也能明顯看出大眾最近關心的歌手！
韓國企業評價研究所於 2018 年 3 月 20 日起至 2018 年 4 月 21 日間，針對韓國歌手（含個人與團體）搜集了 103,939,104 件數據，並就品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等進行分析。
與 3 月相比，每個月都在品牌指數排行纏鬥的防彈少年團與 Wanna One，這次再度交換了冠、亞軍頭銜，由 Wanna One 勇奪第一。很快地他們也將要舉行首次的世界巡迴演唱會，相信各國 Wannable 都等不及囉～
而第二名防彈少年團在沒有正式韓國活動的期間，就屢次稱霸各種票選及評價的寶座；如今他們即將在 5 月 18 日帶著第三張正規專輯〈Love Yourself 轉 “Tear”〉回歸，下個月的人氣想必會更驚人啦！
而在本月打破「男團佔領前三名」局面的，就是當前的大勢女團 TWICE！才剛成為音樂節目五冠王的她們，直接躍升了六個名次，風光地拿下歌手品牌評價第三名。
除此之外，在 4 月打入前十名的歌手與團體還有 Red Velvet、iKON、BLACKPINK、EXO、IU、WINNER 與 Oh My Girl。
（照片與影片來源：YMC Entertainment、Big Hit Entertainment、JYP Entertainment）
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留言/評論
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覺得品牌一點用也沒有
廣告商和製作單位
也只集中裡面較紅的成員
2小時前
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品牌評價 前幾名真的永遠是那紅得那幾組😒 而且就算在韓國完全沒消息沒活動 分數還是很高 那些努力的小團體 永遠沒有機會 除非爆紅...這只是企業商人們的策略呀😑 以前沒有這種比較的排行榜不是也很好~
2小時前