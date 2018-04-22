神秘男飯現身EXO-CBX簽名會！成員們又驚又喜 興奮全寫在臉上
明星 2018年4月23日 星期一09:01 JiaJia
你們看，這位神祕男飯還獲得XIUMIN的抱抱耶，超羨慕！男飯有著「太平洋寬肩」，目前正在拍戲，不忘追星的他還把CBX的簽名放在個人SNS「炫耀」一番～
21日， EXO隊長SUHO和成員燦烈前往MBC音樂節目《音樂中心》後台，為正在打歌的小分隊CBX應援。
而昨日（22日），有位神祕男飯現身CBX的簽名會，引發現場騷動。伯賢又驚又喜，XIUMIN拿出手機猛拍，CHEN在一旁帶著笑容、欣慰的看著。
定睛一看，他就是EXO裡的「忙內」、最受哥哥疼愛的弟弟──世勳！
其實，世勳最近在趕拍改編自同名人氣網路漫畫的網路電影《獨孤Rewind》。百忙之中還抽空前來哥哥們的簽名會，真的忍不住要說：「這就是義氣啊！」
之後，世勳還在個人Instagram上傳CBX的簽名專輯，並留言：「終於拿到CBX的簽名 #CBX」有點小小的自豪哦～
另外，世勳也在近期出演NETFLIX破案綜藝節目《犯人就是你》，將在下月（5月）4日迎來首播。
（圖片來源：Twitter、藝人SNS、《犯人就是你》）
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留言/評論
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長得好高大好帥，又好面熟，一看就是死忠飯😂😂😂btw, 我家的這位男飯好守規矩，會乖乖的排隊哦
2小時前
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