黃金陣容！ 孔曉振&柳俊烈&曹政奭&Key搭檔電影《逃組》

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逃組

最值得期待的電影《逃組》（暫定名）公佈超豪華黃金陣容，孔曉振、柳俊烈、曹政奭、廉晶雅、全慧珍和SHINee Key等實力、偶像派的加盟讓這部戲未播先紅。

「逃組」是「肇事逃逸專案組」的縮寫，講述了專案組精英巡警閔宰（柳俊烈 飾）和從廣域搜查隊「流放」到「逃組」的刑警詩妍（孔曉振）一起追捕為追求速度和豪車不惜犯罪的材哲（曹政奭 飾）的故事，由憑藉《China Town唐人街》 開啟韓國式黑色影片先河、並奪得第52屆百想藝術大賞最佳新人導演獎的的韓俊熙執導。

孔曉振飾演從警察廳廣域搜查隊企劃搜查科降職到警署交通科肇事逃逸專案組的警衛殷詩妍，這是她第一次在大銀幕中扮演女警，還要上演前所未有的公路追車戲份。

柳俊烈扮演專案組精英徐閔宰巡警，是一位對車有著敏銳直覺的天才式人物，繼《計程車司機》、《The King》之後再戰大銀幕。

孔曉振和柳俊烈合力追捕的對象則是曹政奭出演的鄭材哲，曾經是韓國第一個F1賽車手的他突然宣佈退役，轉身就成為了企業家，是個為了追求速度和豪車不折手段的角色。 一再強調想要扮演打破常規的角色的曹政奭將要展現韓國影壇上前所未有的反派形象。

廉晶雅飾演負責重案要案的警察廳廣域搜查隊企劃搜查科領導、詩妍曾經的直屬上司柳智賢課長，為觀眾們展現冷漠卻又霸氣的女警官形象。 曾和柳智賢是警校同學、現在卻是全員只有3人的「逃組」老大，同時還是詩妍和閔宰的堅強後盾的禹善英係長則由全慧珍飾演。

第一次亮相大銀幕的SHINee Key則出演一發生肇事逃逸案件就神出鬼沒的「事故清理人」東秀，將和閔宰上演一段Bromance。

有著黃金陣容的《逃組》將於3月正式開機。

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