黄金阵容！ 孔晓振&柳俊烈&曹政奭&Key搭档电影《逃组》

最值得期待的电影《逃组》（暂定名）公布超豪华黄金阵容，孔晓振、柳俊烈、曹政奭、廉晶雅、全慧珍和SHINee Key等实力、偶像派的加盟让这部戏未播先红。
「逃组」是「肇事逃逸专案组」的缩写，讲述了专案组精英巡警闵宰（柳俊烈 饰）和从广域搜查队「流放」到「逃组」的刑警诗妍（孔晓振）一起追捕为追求速度和豪车不惜犯罪的材哲（曹政奭 饰）的故事，由凭藉《China Town唐人街》 开启韩国式黑色影片先河、并夺得第52届百想艺术大赏最佳新人导演奖的的韩俊熙执导。
孔晓振饰演从警察厅广域搜查队企划搜查科降职到警署交通科肇事逃逸专案组的警卫殷诗妍，这是她第一次在大银幕中扮演女警，还要上演前所未有的公路追车戏份。
柳俊烈扮演专案组精英徐闵宰巡警，是一位对车有著敏锐直觉的天才式人物，继《计程车司机》、《The King》之后再战大银幕。
孔晓振和柳俊烈合力追捕的对象则是曹政奭出演的郑材哲，曾经是韩国第一个F1赛车手的他突然宣布退役，转身就成为了企业家，是个为了追求速度和豪车不折手段的角色。 一再强调想要扮演打破常规的角色的曹政奭将要展现韩国影坛上前所未有的反派形象。
廉晶雅饰演负责重案要案的警察厅广域搜查队企划搜查科领导、诗妍曾经的直属上司柳智贤课长，为观众们展现冷漠却又霸气的女警官形象。 曾和柳智贤是警校同学、现在却是全员只有3人的「逃组」老大，同时还是诗妍和闵宰的坚强后盾的禹善英系长则由全慧珍饰演。
第一次亮相大银幕的SHINee Key则出演一发生肇事逃逸案件就神出鬼没的「事故清理人」东秀，将和闵宰上演一段Bromance。
有著黄金阵容的《逃组》将於3月正式开机。
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