五支麥克風架、衣襟上的嫣紅玫瑰⋯⋯四人 SHINee 堅強振作　日本演唱會感人落幕

在開賣門票時,誰也沒想到 SHINee 的 2018 年演唱會將如此艱難亦感人。四名成員上週末舉行了送走鐘鉉後的第一場公開表演,在全場一致的心意中,我們知道 SHINee 依然擁有完整的五個人!

SHINee 於 17、18 兩日在日本的大阪京瓷巨蛋,舉行了演唱會《SHINee WORLD THE BEST 2018~FROM NOW ON~》。這兩天 SHINee 不僅演唱了 “Color of the Seasons”、”Stranger”、”Everybody”、「有你在的世界」⋯⋯等眾多日語歌曲,也加入經典的韓語歌曲構成精彩豐富的歌單。

儘管鐘鉉已無法真實地出現在大家眼前,演唱會中處處仍可見他的存在——表演抒情歌時的五支麥克風、改編為四人形式而非加入替身舞者的編舞、有著鐘鉉生前笑貌的 VCR⋯⋯在演唱 “LOVE” 這首歌時,SHINee 甚至保留了鐘鉉的歌聲,讓歌迷再次聽見最熟悉的美好和音。

在演唱會接近尾聲時,SHINee 肩並肩地分享了當下的心情。泰民表示:「和鐘鉉哥一起有過的回憶都很珍貴,對我而言他是個宛如親人的人,我不會忘記他、會永遠地銘記在心。」

珉豪則說:「不只在今天這座舞台,在接下來的舞台上,我也想帶著五人同在的心情站上去。」他說:「還有,我想和大家約好一件事情——請永遠地記住鐘鉉。雖然言語不足以表達,但我真的非常珍惜、非常地愛他。今天跟大家共度了最幸福的時光,真的很謝謝你們。你們就是我們的希望。」

接下來,SHINee 也將於 26、27 兩日繼續前往東京巨蛋開唱,此外則尚未敲定任何韓國國內的活動。無論 SHINee 身在何處,相信 SHINee World 們都會一直以耐心和等候支持他們的,對吧!



