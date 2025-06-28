大聲用中文大讚「台北粉絲們最棒！」〜帶來BigBang經典組曲更親自宣布「9月20日高雄見」！

BIGBANG成員大聲於6月28日來到台北舉辦《2025 DAESUNG ASIA TOUR “D’s WAVE”》專場演唱會，為了跟全場4千名粉絲同歡，他也在歌曲之間的空檔不斷用中文跟大家說「台北粉絲們最棒！」並且向大家鞠躬致意，回應全場粉絲們的熱情呼聲。

大聲一登場以「Universe」一曲揭開序幕，他穿上黃色小香風流蘇外套搭配同色長褲，舞台上層與主舞台交錯登場，搭配雷射與LED強勢開場，接連演唱「Last Girl」「Jump」等快歌時，場內更灑下金色彩帶，在節奏與特效交織下瞬間炒熱全場氣氛。



接下來大聲也帶來最拿手的抒情曲目，舞台後方也同步顯示出中文翻譯歌詞，讓粉絲更能投入演出情境。大聲也不忘帶來大家喜愛的BigBang組曲包含「Monster」「Stupid Liar」與「Oh My Friend」，大聲更希望大家能夠站起來跟著節奏舞動。



大聲說，雖然也時常透過綜藝節目或是YT節目來與大家接觸，透過這些工作也得到許多能量，但還是比不上他站在舞台上演出，能夠獲得更大能量以及更直接的回應。接下來他更用英文念出手寫信，表達自己對粉絲們的感謝，也希望以後能夠更常有機會，甚至規律性的來到台灣演出。



大聲更在安可段落帶來驚喜連發，他站上舞台上層先大秀一段Solo鼓藝，接著直接高唱「Fantastic Baby」「BANG BANG BANG」「WE LIKE 2 PARTY」三首組曲，

全場陷入大熱唱，讓氣氛一口氣推至最高潮。最後他更帶來有趣的「날 봐 귀순」讓粉絲們笑開懷。大聲也在台上狂放愛心，不斷用嘴型說著「我愛你們〜」。在退場之前，大聲更說有很重要的一件事要告訴大家，「請問大家9月20日要做什麼呢？」立刻引發全場尖叫，大聲親自宣布9月20日他即將唱進高雄流行音樂中心開唱，更請大家一定要一起到高雄喔！



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