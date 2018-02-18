五支麦克风架、衣襟上的嫣红玫瑰⋯⋯四人 SHINee 坚强振作　日本演唱会感人落幕

在开卖门票时，谁也没想到 SHINee 的 2018 年演唱会将如此艰难亦感人。四名成员上周末举行了送走钟铉后的第一场公开表演，在全场一致的心意中，我们知道 SHINee 依然拥有完整的五个人！
SHINee 於 17、18 两日在日本的大阪京瓷巨蛋，举行了演唱会《SHINee WORLD THE BEST 2018～FROM NOW ON~》。这两天 SHINee 不仅演唱了 “Color of the Seasons”、”Stranger”、”Everybody”、「有你在的世界」⋯⋯等众多日语歌曲，也加入经典的韩语歌曲构成精彩丰富的歌单。
尽管钟铉已无法真实地出现在大家眼前，演唱会中处处仍可见他的存在——表演抒情歌时的五支麦克风、改编为四人形式而非加入替身舞者的编舞、有著钟铉生前笑貌的 VCR⋯⋯在演唱 “LOVE” 这首歌时，SHINee 甚至保留了钟铉的歌声，让歌迷再次听见最熟悉的美好和音。
在演唱会接近尾声时，SHINee 肩并肩地分享了当下的心情。泰民表示：「和钟铉哥一起有过的回忆都很珍贵，对我而言他是个宛如亲人的人，我不会忘记他、会永远地铭记在心。」
珉豪则说：「不只在今天这座舞台，在接下来的舞台上，我也想带著五人同在的心情站上去。」他说：「还有，我想和大家约好一件事情——请永远地记住钟铉。虽然言语不足以表达，但我真的非常珍惜、非常地爱他。今天跟大家共度了最幸福的时光，真的很谢谢你们。你们就是我们的希望。」
接下来，SHINee 也将於 26、27 两日继续前往东京巨蛋开唱，此外则尚未敲定任何韩国国内的活动。无论 SHINee 身在何处，相信 SHINee World 们都会一直以耐心和等候支持他们的，对吧！
（照片来源：SM Entertainment、@kazumianna）
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