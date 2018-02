原来昨天有这么多艺人生日!一网打尽从 1988~1998 年出生的五位寿星 WINNER、BLACKPINK、李钟硕等人都在玩的App「Tik Tok」!赶紧下载拍摄可爱的影片吧! 《Running Man》金钟国伤情告白:我最爱的女人结婚了 时隔 20 年的超级逆袭 H.O.T. 经典歌曲重返音源榜! 这一定是最好的新年礼物!刘在锡、罗静恩夫妇迎来二胎 《孝利家民宿2》润娥听歌突然落泪 网友:「是想起他吗? 」 「粉丝傻瓜」明星第一名果然是IU啊!总是先想著粉丝的她,是这样宠粉丝们的啊♥ 李玹雨今日(19日)现役入伍!与粉丝相约两年后见面 SNS公开短发照 最佳损友! J HOPE生日好兄弟Jin送神秘大礼,还等了整整一年 BIGBANG胜利确定出演《我独自生活》!近日进行节目录制,将在3月中播出! 【投稿】<心得>值得一看的完整剧情片——《金钱之花》 OCN新剧《那个男人 吴秀》公开李宗泫、金素恩剧照!下月5日迎来首播 济州岛打卡热点 最可爱的兔子冰淇淋+章鱼鸡蛋糕 【专访】追梦~努力地一步步的实现!大概这就是青春——脸红的思春期 iKON 征服《人气歌谣》!梁铉锡温馨送奖赏「星期四吃肉去吧」 《偶运会》保龄球项目初代金牌出炉!TRAX Jay、EXO灿烈得冠 Jessica、朴信惠、孙娜恩、李珉廷亮相纽约时装周,谁是你心中的秀场女王? 喜欢带点法式浪漫气息的衣服吗?「它」应该满足到你~ 「元祖妖怪们」去给拍摄《和游记》的李升基探班啦!艺能界孙悟空与电视剧孙悟空合体! 电影版《奶酪陷阱》:刘正学长回来了!制作方公开朴海镇剧照 黄金阵容! 孔晓振&柳俊烈&曹政奭&Key搭档电影《逃组》 2 月男团成员个人品牌评价出炉 Wanna One 姜丹尼尔蝉联冠军 7 个月! 合井厉害的马卡龙专卖店:外型太可爱怎么会舍得吃~ 当Wanna One成员们发现了姜丹尼尔的「蒲公英头」...... WINNER有望3月回归! 今日赴LA拍摄新歌MV,超豪华制作引期待 TWICE 5月开展第二次巡演《TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park》 留了胡须的GD很有颓废美,CL晒合影:我不会去部队看你 韩国留学第一步:语学堂是什么?该怎么选择? 五支麦克风架、衣襟上的嫣红玫瑰⋯⋯四人 SHINee 坚强振作 日本演唱会感人落幕

在开卖门票时,谁也没想到 SHINee 的 2018 年演唱会将如此艰难亦感人。四名成员上周末举行了送走钟铉后的第一场公开表演,在全场一致的心意中,我们知道 SHINee 依然拥有完整的五个人!

SHINee 於 17、18 两日在日本的大阪京瓷巨蛋,举行了演唱会《SHINee WORLD THE BEST 2018~FROM NOW ON~》。这两天 SHINee 不仅演唱了 “Color of the Seasons”、”Stranger”、”Everybody”、「有你在的世界」⋯⋯等众多日语歌曲,也加入经典的韩语歌曲构成精彩丰富的歌单。

尽管钟铉已无法真实地出现在大家眼前,演唱会中处处仍可见他的存在——表演抒情歌时的五支麦克风、改编为四人形式而非加入替身舞者的编舞、有著钟铉生前笑貌的 VCR⋯⋯在演唱 “LOVE” 这首歌时,SHINee 甚至保留了钟铉的歌声,让歌迷再次听见最熟悉的美好和音。

在演唱会接近尾声时,SHINee 肩并肩地分享了当下的心情。泰民表示:「和钟铉哥一起有过的回忆都很珍贵,对我而言他是个宛如亲人的人,我不会忘记他、会永远地铭记在心。」

珉豪则说:「不只在今天这座舞台,在接下来的舞台上,我也想带著五人同在的心情站上去。」他说:「还有,我想和大家约好一件事情——请永远地记住钟铉。虽然言语不足以表达,但我真的非常珍惜、非常地爱他。今天跟大家共度了最幸福的时光,真的很谢谢你们。你们就是我们的希望。」

接下来,SHINee 也将於 26、27 两日继续前往东京巨蛋开唱,此外则尚未敲定任何韩国国内的活动。无论 SHINee 身在何处,相信 SHINee World 们都会一直以耐心和等候支持他们的,对吧!



(照片来源:SM Entertainment、@kazumianna)

