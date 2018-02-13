《Radio Romance》看過尹斗俊、金所炫的「轉世版」嗎？只靠眼神完成的短片
韓劇 2018年2月14日 星期三11:02 JiaJia
KBS官方自行剪輯的《Radio Romance》「轉世版」，不須一句台詞，用第一集和第二集出現過的片段，尹斗俊和金所炫可謂用「眼神」完成一部短片，前世今生的題材也很適合兩位演員～
KBS 2TV月火劇（週一、二播出）《Radio Romance》，飾演超級明星「池秀浩」的尹斗俊於劇中有拍攝古裝劇片段，加上金所炫飾演的電台作家「宋可琳」以替身出演古裝劇，官方重新剪輯成「轉世版」，變成另外一部短片。
不停出現在夢裡的女孩，居然在電梯前相遇了。穿著古裝的她，有開心地走向自己的模樣，也有悲傷的墜入水中，這一切都讓池秀浩相當在意。夜不能寐的他，思考著自己究竟與那個女孩有什麼樣的羈絆？前世今生的糾葛，將會發展出什麼樣的故事…？
特別的是，這個以「池秀浩視角」出發的短片，無須一句台詞，便能快速的讓觀眾進入故事之中，完全無違和感。
（圖片、影片來源：KBS 2TV《Radio Romance》）
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