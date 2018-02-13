《Radio Romance》看过尹斗俊、金所炫的「转世版」吗？只靠眼神完成的短片
韩剧 2018年2月14日 星期三11:02 JiaJia
KBS官方自行剪辑的《Radio Romance》「转世版」，不须一句台词，用第一集和第二集出现过的片段，尹斗俊和金所炫可谓用「眼神」完成一部短片，前世今生的题材也很适合两位演员～
KBS 2TV月火剧（周一、二播出）《Radio Romance》，饰演超级明星「池秀浩」的尹斗俊於剧中有拍摄古装剧片段，加上金所炫饰演的电台作家「宋可琳」以替身出演古装剧，官方重新剪辑成「转世版」，变成另外一部短片。
不停出现在梦里的女孩，居然在电梯前相遇了。穿著古装的她，有开心地走向自己的模样，也有悲伤的坠入水中，这一切都让池秀浩相当在意。夜不能寐的他，思考著自己究竟与那个女孩有什么样的羁绊？前世今生的纠葛，将会发展出什么样的故事…？
特别的是，这个以「池秀浩视角」出发的短片，无须一句台词，便能快速的让观众进入故事之中，完全无违和感。
（图片、影片来源：KBS 2TV《Radio Romance》）
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