《Radio Romance》看过尹斗俊、金所炫的「转世版」吗？只靠眼神完成的短片

《Radio Romance》看过尹斗俊、金所炫的「转世版」吗？只靠眼神完成的短片

韩剧   2018年2月14日   星期三11:02   JiaJia  

KBS官方自行剪辑的《Radio Romance》「转世版」，不须一句台词，用第一集和第二集出现过的片段，尹斗俊和金所炫可谓用「眼神」完成一部短片，前世今生的题材也很适合两位演员～



KBS 2TV月火剧（周一、二播出）《Radio Romance》，饰演超级明星「池秀浩」的尹斗俊於剧中有拍摄古装剧片段，加上金所炫饰演的电台作家「宋可琳」以替身出演古装剧，官方重新剪辑成「转世版」，变成另外一部短片。

不停出现在梦里的女孩，居然在电梯前相遇了。穿著古装的她，有开心地走向自己的模样，也有悲伤的坠入水中，这一切都让池秀浩相当在意。夜不能寐的他，思考著自己究竟与那个女孩有什么样的羁绊？前世今生的纠葛，将会发展出什么样的故事…？

特别的是，这个以「池秀浩视角」出发的短片，无须一句台词，便能快速的让观众进入故事之中，完全无违和感。

（图片、影片来源：KBS 2TV《Radio Romance》）

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