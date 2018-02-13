韓國好弟弟！ 梁世亨因賭博反省期間弟弟梁世燦每月默默支付300萬生活費
明星 2018年2月14日 星期三08:00 Rui
韓國娛樂圈最出名的一對兄弟要數梁世亨和梁世燦了，倆人的兄弟情也感染了不少觀眾。
隨著梁世亨和梁世燦的活躍，大哥梁世亨2年前做客《Radio Star》時提到弟弟最讓他感動的事情再一次引發了關注。
當時的節目中，梁世亨說：「從來沒向人開口借過錢，哪怕是生活拮据的時候甚至也為了臉面開豪車，花了不少錢。 當時世燦每個月都給我300萬（韓幣），什麼也不說，就說‘哥，你拿去用’。 雖然那是世燦給我的零用錢，不過最近我都還給了他。 」言語之間充滿了對弟弟的感激。
2013年，梁世亨因涉嫌非法賭博被首爾中央地方法院罰款300萬（韓幣），為此他從出演的各類節目中退出以示反省，這讓曾經在藝能界順風順水的梁世亨遭遇到了出道以來最大的危機，一年多的時間都被觀眾詬病。
處於人生低谷的梁世亨的身邊一直都有弟弟梁世燦，他看到生活再如何拮据都從不開口要求他人幫助的哥哥，默默支援著大哥。
「圖：網路」
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