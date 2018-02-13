韩国好弟弟！ 梁世亨因赌博反省期间弟弟梁世灿每月默默支付300万生活费
明星 2018年2月14日 星期三08:00 Rui
韩国娱乐圈最出名的一对兄弟要数梁世亨和梁世灿了，俩人的兄弟情也感染了不少观众。
随著梁世亨和梁世灿的活跃，大哥梁世亨2年前做客《Radio Star》时提到弟弟最让他感动的事情再一次引发了关注。
当时的节目中，梁世亨说：「从来没向人开口借过钱，哪怕是生活拮据的时候甚至也为了脸面开豪车，花了不少钱。 当时世灿每个月都给我300万（韩币），什么也不说，就说‘哥，你拿去用’。 虽然那是世灿给我的零用钱，不过最近我都还给了他。 」言语之间充满了对弟弟的感激。
2013年，梁世亨因涉嫌非法赌博被首尔中央地方法院罚款300万（韩币），为此他从出演的各类节目中退出以示反省，这让曾经在艺能界顺风顺水的梁世亨遭遇到了出道以来最大的危机，一年多的时间都被观众诟病。
处於人生低谷的梁世亨的身边一直都有弟弟梁世灿，他看到生活再如何拮据都从不开口要求他人帮助的哥哥，默默支援著大哥。
「图：网路」
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