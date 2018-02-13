首爾處處是神話！廿週年廣告遍佈全城　為神創親筆留言「未來廿年要更相愛喔～」

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「出道廿週年」可不是能輕易企及的日子，就連對最長壽偶像團體神話而言，當然也格外地有意義。為了慶祝這天，現在首爾四處都能見到他們的大型看板廣告啦！

神話為了慶祝出道廿週年，除了自 9 日開始在首爾市內十幾個地鐵站設置廣告看板，24 日開始也會在 Megabox 自動售票機上刊登廣告，下個月 1 日起連 COEX Parnas Mall 都能看見他們的身影。

有別於粉絲主動斥資送上的宣傳廣告，想好好對粉絲致謝的神話安排了這些廣告，除了有成員親筆簽名與訊息的靜態廣告看板外，更會播送即將到來的見面會預告。



而《SHINHWA Twenty Fanparty - All Your Dreams》也將於 3 月 24、25 兩日，在奧林匹克公園 SK 手球場登場；最近有去韓國旅遊的話，別忘了和神話拍下紀念照啦！



（照片與影片來源：Shinhwa Company）

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