首尔处处是神话！廿周年广告遍布全城 为神创亲笔留言「未来廿年要更相爱喔～」
KPOP 2018年2月13日 星期二12:12 施乃琪
「出道廿周年」可不是能轻易企及的日子，就连对最长寿偶像团体神话而言，当然也格外地有意义。为了庆祝这天，现在首尔四处都能见到他们的大型看板广告啦！
神话为了庆祝出道廿周年，除了自 9 日开始在首尔市内十几个地铁站设置广告看板，24 日开始也会在 Megabox 自动售票机上刊登广告，下个月 1 日起连 COEX Parnas Mall 都能看见他们的身影。
有别於粉丝主动斥资送上的宣传广告，想好好对粉丝致谢的神话安排了这些广告，除了有成员亲笔签名与讯息的静态广告看板外，更会播送即将到来的见面会预告。
而《SHINHWA Twenty Fanparty - All Your Dreams》也将於 3 月 24、25 两日，在奥林匹克公园 SK 手球场登场；最近有去韩国旅游的话，别忘了和神话拍下纪念照啦！
（照片与影片来源：Shinhwa Company）
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