梁世燦查出患甲狀腺癌 親哥梁世炯第一句問：「有買保險嗎？ 」

一向以搞笑形象示人的梁世炯、梁世燦兄弟，正經起來也是很讓人感動啊！
前幾天播出的《我家的熊孩子》裡，諧星梁世炯、梁世燦兄弟一齊出演，聊到了梁世燦2013年診斷出甲狀腺癌時的事情。
梁世炯是很有名的喜劇人，2005年在《尋笑人》節目中首次登場便獲得超高人氣，後來轉戰tvN《喜劇大聯盟》創造了很多有趣角色，2016年加入MBC《無限挑戰》，成為固定班底之一。
弟弟梁世燦也受到哥哥影響成為喜劇人，先後在《尋笑人》等節目中亮相，去年更加盟SBS《Running Man》，成為固定成員之一。
梁世燦在節目中回憶道：「當時和哥哥一起接受綜合體檢，沒想到查出甲狀腺癌。 接到電話通知時正在錄《喜劇大聯盟》。 」
梁世炯說：「聽到消息時嚇到休克，眼前一黑。 但是轉念想，如果我表現得很慌，弟弟會覺得沒有可以依靠的人，所以我要展現出強勢的樣子。 」還不忘搞笑地說：「所以你買保險了嗎？ 」XDD
梁世炯還當場打電話問媽媽有沒有給弟弟買保險，得知有買時鬆了一口氣，再細問買了多少？ 「怎麼回事！ 為什麼買了便宜的！ 」真是被這對兄弟笑死XDD
之後梁世炯又正經起來，說：「不到0.1秒的時間裡我想的是，即使弟弟沒有收入、還有家人要照顧，我都有自信能養活他。 」
梁世燦也說：「我也是的，雖然不太可能，但如果哥哥發生不好的事，我也會用盡全力幫助他。 」
兄弟倆真的情誼非常深厚，讓人看了也感覺好溫暖哦~
（圖源：TV DAILY，《我家的熊孩子》節目截圖）
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