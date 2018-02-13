梁世灿查出患甲状腺癌 亲哥梁世炯第一句问：「有买保险吗？ 」

一向以搞笑形象示人的梁世炯、梁世灿兄弟，正经起来也是很让人感动啊！
前几天播出的《我家的熊孩子》里，谐星梁世炯、梁世灿兄弟一齐出演，聊到了梁世灿2013年诊断出甲状腺癌时的事情。
梁世炯是很有名的喜剧人，2005年在《寻笑人》节目中首次登场便获得超高人气，后来转战tvN《喜剧大联盟》创造了很多有趣角色，2016年加入MBC《无限挑战》，成为固定班底之一。
弟弟梁世灿也受到哥哥影响成为喜剧人，先后在《寻笑人》等节目中亮相，去年更加盟SBS《Running Man》，成为固定成员之一。
梁世灿在节目中回忆道：「当时和哥哥一起接受综合体检，没想到查出甲状腺癌。 接到电话通知时正在录《喜剧大联盟》。 」
梁世炯说：「听到消息时吓到休克，眼前一黑。 但是转念想，如果我表现得很慌，弟弟会觉得没有可以依靠的人，所以我要展现出强势的样子。 」还不忘搞笑地说：「所以你买保险了吗？ 」XDD
梁世炯还当场打电话问妈妈有没有给弟弟买保险，得知有买时松了一口气，再细问买了多少？ 「怎么回事！ 为什么买了便宜的！ 」真是被这对兄弟笑死XDD
之后梁世炯又正经起来，说：「不到0.1秒的时间里我想的是，即使弟弟没有收入、还有家人要照顾，我都有自信能养活他。 」
梁世灿也说：「我也是的，虽然不太可能，但如果哥哥发生不好的事，我也会用尽全力帮助他。 」
兄弟俩真的情谊非常深厚，让人看了也感觉好温暖哦~
（图源：TV DAILY，《我家的熊孩子》节目截图）
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