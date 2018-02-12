〖官方聲明〗經紀公司駁斥李準自殺傳言 「家人都被新聞嚇了一大跳」
KPOP 2018年2月13日 星期二08:30 施乃琪
去年末入伍後不久後，李準就因為表現優異而榮獲訓練成績第一；昨晚卻有報導指他在軍中自殺未遂，幸好經紀公司立刻發出官方聲明駁斥謠言！
Prain TPC 於昨日（12 號）晚間發出官方聲明，表示：「在此針對某媒體提及演員李準的新聞，發表本公司的立場。」
「經我們與李準的家人確認過後，關於『李準在軍中給別人看手腕說自己曾試圖自殺』，或者『身在綠色營地 (green camp)』的說法都並非事實。」經紀公司直接反駁了稍早種種令人震驚的傳聞。
「目前李準的家人們因為看見該篇報導而飽受驚嚇，」經紀公司表示：「為了安定李準及其家人們的心情，我們在此懇請各界報導時盡可能地保持自制。」
網友們除了鬆了一口氣表示「以後拜託先好好跟經紀公司、家人確認過後再發報導吧」，也有人直指媒體亂象「簡直就是烏鴉嘴」、「就算是針對無法完全保障私生活的藝人，也不應該這麼過分吧」！
（照片來源：Prain TPC）
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