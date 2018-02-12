〖官方聲明〗經紀公司駁斥李準自殺傳言　「家人都被新聞嚇了一大跳」

〖官方聲明〗經紀公司駁斥李準自殺傳言　「家人都被新聞嚇了一大跳」

KPOP   2018年2月13日   星期二08:30   施乃琪  

去年末入伍後不久後，李準就因為表現優異而榮獲訓練成績第一；昨晚卻有報導指他在軍中自殺未遂，幸好經紀公司立刻發出官方聲明駁斥謠言！

Prain TPC 於昨日（12 號）晚間發出官方聲明，表示：「在此針對某媒體提及演員李準的新聞，發表本公司的立場。」

「經我們與李準的家人確認過後，關於『李準在軍中給別人看手腕說自己曾試圖自殺』，或者『身在綠色營地 (green camp)』的說法都並非事實。」經紀公司直接反駁了稍早種種令人震驚的傳聞。

「目前李準的家人們因為看見該篇報導而飽受驚嚇，」經紀公司表示：「為了安定李準及其家人們的心情，我們在此懇請各界報導時盡可能地保持自制。」

網友們除了鬆了一口氣表示「以後拜託先好好跟經紀公司、家人確認過後再發報導吧」，也有人直指媒體亂象「簡直就是烏鴉嘴」、「就算是針對無法完全保障私生活的藝人，也不應該這麼過分吧」！


（照片來源：Prain TPC）

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留言/評論
  • Angel Tsang
    又是爛媒體，亂報一通！😠
    18小時前
  • Doris Fong
    現在的傳媒90% 是人渣
    11小時前
  • 林姵君
    他x的亂報，是想嚇死誰
    18小時前
  • 鄒知頻
    是要嚇誰啊
    18小時前
  • Mei Wong
    唔好亂嚇人啦
    18小時前
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