〖官方声明〗经纪公司驳斥李准自杀传言 「家人都被新闻吓了一大跳」
KPOP 2018年2月13日 星期二08:30 施乃琪
去年末入伍后不久后，李准就因为表现优异而荣获训练成绩第一；昨晚却有报导指他在军中自杀未遂，幸好经纪公司立刻发出官方声明驳斥谣言！
Prain TPC 於昨日（12 号）晚间发出官方声明，表示：「在此针对某媒体提及演员李准的新闻，发表本公司的立场。」
「经我们与李准的家人确认过后，关於『李准在军中给别人看手腕说自己曾试图自杀』，或者『身在绿色营地 (green camp)』的说法都并非事实。」经纪公司直接反驳了稍早种种令人震惊的传闻。
「目前李准的家人们因为看见该篇报导而饱受惊吓，」经纪公司表示：「为了安定李准及其家人们的心情，我们在此恳请各界报导时尽可能地保持自制。」
网友们除了松了一口气表示「以后拜托先好好跟经纪公司、家人确认过后再发报导吧」，也有人直指媒体乱象「简直就是乌鸦嘴」、「就算是针对无法完全保障私生活的艺人，也不应该这么过分吧」！
（照片来源：Prain TPC）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻