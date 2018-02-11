2 月份男團品牌評價出爐 防彈少年團再度蟬聯第一！
KPOP 2018年2月12日 星期一09:55 施乃琪
不知不覺一個月又過去了，在女團大戰打得火熱之際，相對冷靜的男團們仍因多樣化的互動管道而持續吸引大眾關注。一起來看看 2 月份的男團品牌評價榜單吧！
韓國企業評價研究所於 2018 年 1 月 9 日起至 2018 年 2 月 10 日間，針對韓國人民喜愛的男子團體搜集了 123,332,307 件數據，並就品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等進行分析。
結果顯示，2 月份由防彈少年團蟬連冠軍。當前既非活動期、也沒有參與特定節目的他們仍備受大眾關注，再度讓人見識到防彈少年團穩固而強大的人氣。
而下個月就要回歸的 Wanna One 則榮獲第二，過去幾個月都在前三名徘徊的他們，隨著新專輯的發行，想必又有機會躍升重返冠軍寶座！
而第三名則由久違回歸後立刻掀起熱烈迴響的 iKON 拿下。他們的第二張正規專輯〈Return〉已經在音源榜首停留長達 18 天，非凡的持久人氣十分驚人。
除此之外，本月打入前十名的男團依序為 EXO、BigBang、INFINITE、SEVENTEEN、JBJ、SHINee 以及 BTOB。
（照片與影片來源：TVDaily、Big Hit Entertainment、CJ E&M、YMC、YG Entertainment）
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