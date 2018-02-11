2 月份男团品牌评价出炉　防弹少年团再度蝉联第一！

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不知不觉一个月又过去了，在女团大战打得火热之际，相对冷静的男团们仍因多样化的互动管道而持续吸引大众关注。一起来看看 2 月份的男团品牌评价榜单吧！

韩国企业评价研究所於 2018 年 1 月 9 日起至 2018 年 2 月 10 日间，针对韩国人民喜爱的男子团体搜集了 123,332,307 件数据，并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等进行分析。

结果显示，2 月份由防弹少年团蝉连冠军。当前既非活动期、也没有参与特定节目的他们仍备受大众关注，再度让人见识到防弹少年团稳固而强大的人气。



而下个月就要回归的 Wanna One 则荣获第二，过去几个月都在前三名徘徊的他们，随著新专辑的发行，想必又有机会跃升重返冠军宝座！



而第三名则由久违回归后立刻掀起热烈回响的 iKON 拿下。他们的第二张正规专辑〈Return〉已经在音源榜首停留长达 18 天，非凡的持久人气十分惊人。



除此之外，本月打入前十名的男团依序为 EXO、BigBang、INFINITE、SEVENTEEN、JBJ、SHINee 以及 BTOB。



（照片与影片来源：TVDaily、Big Hit Entertainment、CJ E&M、YMC、YG Entertainment）

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