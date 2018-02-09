朴志訓&朴佑鎮開直播分享畢業感想 互換校服超可愛

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Wanna One的99LINE朴志訓、朴佑鎮都在昨天高中畢業啦！ 白天參加完畢業典禮，晚上還在V APP一起做了直播，「粉紅香腸團」說了什麼呢？

昨日，朴志訓和朴佑鎮分別從首爾公演藝術高中和韓國藝術高中畢業，結束了這一階段的學業，恭喜~~



（圖源：TV DAILY）

兩人在直播中分享了畢業的感受，還回想了在學校時最難忘的時刻。 久違地穿上了校服，和同學、老師們告別，覺得十分不舍，覺得以後會懷念學生時代。 志訓說最喜歡和朋友一起坐在便利店門前的長椅上聊天，熱愛運動的佑鎮則是心心念念想著和朋友們一起去踢球呢~



（圖源：V LIVE直播截圖）

佑鎮說志訓穿著黃顏色的校服好可愛，好像小黃雞~結果有粉絲提議兩人互換衣服，換好之後畫風驟變，志訓變得很酷，而佑鎮很可愛XDD



（圖源：V LIVE直播截圖）

有粉絲問志訓會不會穿，他是如何回應的呢？ 還有人問能否透露這次回歸的事，兩人口風都很緊不肯說，只說會帶給大家很棒的東西，請大家多多期待！ 看直播就知道啦，記得打開中文字幕哦！



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