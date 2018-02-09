朴志训&朴佑镇开直播分享毕业感想 互换校服超可爱
明星 2018年2月9日 星期五10:49 Sani
Wanna One的99LINE朴志训、朴佑镇都在昨天高中毕业啦！ 白天参加完毕业典礼，晚上还在V APP一起做了直播，「粉红香肠团」说了什么呢？
昨日，朴志训和朴佑镇分别从首尔公演艺术高中和韩国艺术高中毕业，结束了这一阶段的学业，恭喜~~
（图源：TV DAILY）
两人在直播中分享了毕业的感受，还回想了在学校时最难忘的时刻。 久违地穿上了校服，和同学、老师们告别，觉得十分不舍，觉得以后会怀念学生时代。 志训说最喜欢和朋友一起坐在便利店门前的长椅上聊天，热爱运动的佑镇则是心心念念想著和朋友们一起去踢球呢~
（图源：V LIVE直播截图）
佑镇说志训穿著黄颜色的校服好可爱，好像小黄鸡~结果有粉丝提议两人互换衣服，换好之后画风骤变，志训变得很酷，而佑镇很可爱XDD
（图源：V LIVE直播截图）
有粉丝问志训会不会穿，他是如何回应的呢？ 还有人问能否透露这次回归的事，两人口风都很紧不肯说，只说会带给大家很棒的东西，请大家多多期待！ 看直播就知道啦，记得打开中文字幕哦！
*如果看不到，请点这里前往直播重播页面~
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留言/评论
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他們昨天終於從高中畢業了 但是看看我們成員志訓跟佑鎮互換校服穿真的很可愛 還分享畢業直播看的感想
3小时前
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