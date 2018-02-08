趙權喊冤！學歷「特惠」事件始末+所屬社聲明+趙權心境文總整理

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這兩天趙權被推上了輿論的風口浪尖，有報導稱他「憑很糟糕的演出獲得畢業、不合規定」，對此所屬社和趙權本人都做出了回應！

事件回顧：2月6日，SBS電視台的《NEWS 8》獨家報導稱，某知名愛豆歌手以公演代替畢業論文獲得碩士學位。 根據規定，學校允許以畢業演出代替畢業論文，然而據調查，他聲稱演出的露天劇場當天沒有舉辦過任何公演。 同時，演出要求是演唱者要在有伴奏者的情況下演出1個小時以上，而根據該愛豆提交的影片，他是在沒有伴奏者的情況下僅演出了30分鐘就結束，演出水準極低，完全不符合畢業條件。



（圖源：《NEWS8》節目截圖）

隨後，輿論把「當事人愛豆」指向了趙權。

趙權2015年從慶熙大學Post Modern音樂系畢業，同年3月進入慶熙大學Art Fusion Design大學院的Performing Art系，2017年8月16日修完碩士學歷課程。 SBS指他在碩士修學過程中獲得「特惠」，「以違反規定的公演作為畢業公演，得以畢業」。



（圖源：TV DAILY）

對此，趙權的前所屬社JYP和現任所屬社CUBE做出了不同的表態。

JYP對SBS表示：「據我們所知，趙權沒有進行畢業公演。 」確實，趙權向校方提交的海報中是寫明5月6日在慶熙大學國際campus的和平露天劇場演出，但是實際上當天該地點並沒有演出。

CUBE則在聲明中稱：「節目中公開的公演海報和說明手冊是趙權向校方提交的確認材料，原本預計在5月6日進行非論文學位的審查，但是因為日程原因不得已取消了公演。 審查教授表示可以日後提交演出影片，但是趙權沒有執行這一指示，這是趙權本人的疏忽。 」

而對於節目中公開的所謂「低水準演出影片」，CUBE稱：「SBS在2月2日來到學校採訪，助教聯絡我們說校方手裡沒有演出影片，怕會造成問題，讓我們拍一個影片給他們，於 是臨時在慶熙大學和平露天劇場拍攝的影片。 」



（图源：《NEWS8》节目截图）

之後，趙權也在個人IG上發表心境長文，表示自己一直有誠實履行學生義務，也對未能提交影片一事做出了道歉：「該系有兩種畢業方式可供選擇，即學位論文和非論文學位（畢業公演）。 我選擇了畢業公演並獲得畢業，也出席了論文審查。 我只是按照校方的要求做了畢業相關事宜的準備。 」

「包括我在內，其他學生也都不了解校方的具體規定。 如果是大家都知道的公開規定，只要我不是傻子，肯定會花幾千萬去做畢業公演。 」趙權表示自己在本科和碩士階段都有用心讀書，想不到畢業之後卻遇到這種狀況，覺得非常無語。



（圖源：趙權IG）

「我一直在努力成為有正面影響力的人，以後也是，然而現在面對看不見的權力卻什麼也不能做，覺得十分遺憾。 就像CUBE聲明中所稱，沒有提交公演影片是我的疏忽，由此帶來的任何結果我都願意謙虛接受。 但是，我有用心在唱歌，沒有做出糟糕的公演。 」

「為什麼我要成為犧牲者？ 我相信讀書期間的教授比誰都了解，我作為學生而不是藝人，真的有在學校盡全力學習。 」

趙權還十分細心地表達了對前後所屬社的歉意：「讓前所屬社和現所屬社職員的立場很難堪，覺得非常抱歉。 」



（圖源：TV DAILY）

最近韓國的「特權」議題仍然很熱門，網友一致力挺趙權，認為他是輿論的犧牲者：



（圖源：TV DAILY）

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