赵权喊冤！学历「特惠」事件始末+所属社声明+赵权心境文总整理

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这两天赵权被推上了舆论的风口浪尖，有报导称他「凭很糟糕的演出获得毕业、不合规定」，对此所属社和赵权本人都做出了回应！

事件回顾：2月6日，SBS电视台的《NEWS 8》独家报导称，某知名爱豆歌手以公演代替毕业论文获得硕士学位。 根据规定，学校允许以毕业演出代替毕业论文，然而据调查，他声称演出的露天剧场当天没有举办过任何公演。 同时，演出要求是演唱者要在有伴奏者的情况下演出1个小时以上，而根据该爱豆提交的影片，他是在没有伴奏者的情况下仅演出了30分钟就结束，演出水准极低，完全不符合毕业条件。



（图源：《NEWS8》节目截图）

随后，舆论把「当事人爱豆」指向了赵权。

赵权2015年从庆熙大学Post Modern音乐系毕业，同年3月进入庆熙大学Art Fusion Design大学院的Performing Art系，2017年8月16日修完硕士学历课程。 SBS指他在硕士修学过程中获得「特惠」，「以违反规定的公演作为毕业公演，得以毕业」。



（图源：TV DAILY）

对此，赵权的前所属社JYP和现任所属社CUBE做出了不同的表态。

JYP对SBS表示：「据我们所知，赵权没有进行毕业公演。 」确实，赵权向校方提交的海报中是写明5月6日在庆熙大学国际campus的和平露天剧场演出，但是实际上当天该地点并没有演出。

CUBE则在声明中称：「节目中公开的公演海报和说明手册是赵权向校方提交的确认材料，原本预计在5月6日进行非论文学位的审查，但是因为日程原因不得已取消了公演。 审查教授表示可以日后提交演出影片，但是赵权没有执行这一指示，这是赵权本人的疏忽。 」

而对於节目中公开的所谓「低水准演出影片」，CUBE称：「SBS在2月2日来到学校采访，助教联络我们说校方手里没有演出影片，怕会造成问题，让我们拍一个影片给他们，於 是临时在庆熙大学和平露天剧场拍摄的影片。 」



（图源：《NEWS8》节目截图）

之后，赵权也在个人IG上发表心境长文，表示自己一直有诚实履行学生义务，也对未能提交影片一事做出了道歉：「该系有两种毕业方式可供选择，即学位论文和非论文学位（毕业公演）。 我选择了毕业公演并获得毕业，也出席了论文审查。 我只是按照校方的要求做了毕业相关事宜的准备。 」

「包括我在内，其他学生也都不了解校方的具体规定。 如果是大家都知道的公开规定，只要我不是傻子，肯定会花几千万去做毕业公演。 」赵权表示自己在本科和硕士阶段都有用心读书，想不到毕业之后却遇到这种状况，觉得非常无语。



（图源：赵权IG）

「我一直在努力成为有正面影响力的人，以后也是，然而现在面对看不见的权力却什么也不能做，觉得十分遗憾。 就像CUBE声明中所称，没有提交公演影片是我的疏忽，由此带来的任何结果我都愿意谦虚接受。 但是，我有用心在唱歌，没有做出糟糕的公演。 」

「为什么我要成为牺牲者？ 我相信读书期间的教授比谁都了解，我作为学生而不是艺人，真的有在学校尽全力学习。 」

赵权还十分细心地表达了对前后所属社的歉意：「让前所属社和现所属社职员的立场很难堪，觉得非常抱歉。 」



（图源：TV DAILY）

最近韩国的「特权」议题仍然很热门，网友一致力挺赵权，认为他是舆论的牺牲者：



（图源：TV DAILY）

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