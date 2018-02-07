《Live》鄭有美變身地表最強警察 與李光洙聯手伸張正義
韓劇 2018年2月8日 星期四09:52 Erin
演員鄭有美睽違四年重回電視劇，從地表最強孕婦變身為最強女警。
tvN最新周末電視劇《Live》日前公開鄭有美的劇照，《Live》描述警察們所不為人知的喜怒哀樂與充滿人情味的故事。以接連不斷發生的事件或事故地區警隊為背景所展開一些令人想像不到的劇情內容，將帶給觀眾全新的趣味與共鳴。
公開的劇照中，為了不輸給別人而充滿熱忱生活著的新進警察韓靜武（鄭有美飾），展現警察的好身手吸引大家目光，似乎尚未脫離新人的生疏，從眼神到將犯人壓制在地的樣子，鄭有美都能完美消化。
預告Teaser中除了鄭有美還有大家最熟悉的長頸鹿李光洙，這兩位警察會如何完美搭配伸張正義？
鄭有美從2014年演出KBS2的《戀愛的發現》之後已經時隔四年沒有演出電視劇作品，所以本次的回歸相當令人期待。製作團隊表示，鄭有美對於自己所飾演的韓靜武一角花了相當大的心力去分析，隔了多年才回歸的電視劇作品，從第一次拍攝就完美呈現這角色的個性，也讓這個角色更加寫實更加立體。《Live》將接檔《和遊記》於3月10日晚間9點首播。
照片: Studio Dragon
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