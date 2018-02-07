《Live》郑有美变身地表最强警察 与李光洙联手伸张正义
韩剧 2018年2月8日 星期四09:52 Erin
演员郑有美睽违四年重回电视剧，从地表最强孕妇变身为最强女警。
tvN最新周末电视剧《Live》日前公开郑有美的剧照，《Live》描述警察们所不为人知的喜怒哀乐与充满人情味的故事。以接连不断发生的事件或事故地区警队为背景所展开一些令人想像不到的剧情内容，将带给观众全新的趣味与共鸣。
公开的剧照中，为了不输给别人而充满热忱生活著的新进警察韩静武（郑有美饰），展现警察的好身手吸引大家目光，似乎尚未脱离新人的生疏，从眼神到将犯人压制在地的样子，郑有美都能完美消化。
预告Teaser中除了郑有美还有大家最熟悉的长颈鹿李光洙，这两位警察会如何完美搭配伸张正义？
郑有美从2014年演出KBS2的《恋爱的发现》之后已经时隔四年没有演出电视剧作品，所以本次的回归相当令人期待。制作团队表示，郑有美对於自己所饰演的韩静武一角花了相当大的心力去分析，隔了多年才回归的电视剧作品，从第一次拍摄就完美呈现这角色的个性，也让这个角色更加写实更加立体。《Live》将接档《和游记》於3月10日晚间9点首播。
照片: Studio Dragon
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