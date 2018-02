SG Wannabe 成員李碩薰要當爸爸啦!「孩子的乳名是壯壯,目前 13 週了~」 NCT 2018是要大熱了嗎? 直播點讚數超5億的新紀錄! 「神話以外的地方很危險」!出道廿週年紀念派對《All Your Dreams》第二波海報逗趣曝光 在《機智牢房》飾演鄭敬淏少年時期的他,這次將在《先熱情的清掃吧》飾演金裕貞的弟弟! 朴寶劍3月底舉辦見面會 一連兩場與韓國粉絲共度難忘時光 「亞洲最時尚臉孔」Highlight 李起光再受認證 連續兩年奪下冠軍頭銜! Wanna One姜丹尼爾&邕聖祐&朴佑鎮出演《Radio Star》 3月7日播出 再忙也會配合彼此的行程安排友情旅行,朴敘俊公開與朴炯植與V出遊照! 果然是暖男李鍾碩!悄悄「逆應援」 為行善粉絲送上咖啡車 朴敘俊小學畢業照公開 瞇眼笑和現在一模一樣 太陽♥閔孝琳婚紗畫報影片公開!有大海、森林和相愛的人,充滿了幸福氣息! 想看《平昌冬奧》不必擔心交通問題 讓 Wanna One 教你搭免費接駁車! 又一個成員宣佈不收禮物 EXO XIUMIN:相比物質心意更切實際 Simpsons粉絲來過這裡嗎?濟州島可愛的Simpsons咖啡廳 D.O.要有第一部主演的電視劇了?! 《百日的郎君》演王世子,搭檔南志鉉! DAY6安可場演唱會門票秒殺 人氣居高不下 秀智對粉絲超有愛~爽快讓粉絲給自己戴上希賈布,顏值不減! 接連在《認哥》和《RM》活躍的李多熙!滿懷強烈的勝負欲引發笑聲 《無限挑戰》公開KangTa彈唱《希望》 嗓音太好聽啊! 慶熙大學又出事了! 這次變成「特權畢業」 知名愛豆歌手靠低水準演出代替畢業論文拿學位 《聽見傳聞》分析朴敘俊:改名後人氣急升! Highlight 耀燮回歸在即 個人專輯〈白〉唯美概念照大放送! 太陽拜託勝利一定要在婚禮做的「這件事」!背後有著相當溫暖的理由… 《韓國大眾音樂獎》入圍名單出爐 IU、hyukoh 入圍最多項 防彈少年團緊追其後! 《孝利家民宿2》潤娥一出手:羽絨服、衛衣、華夫餅機全都售罄! 年過半百再迎真愛,「吉娃娃CP」金國鎮&姜修智長達25年的緣分終修得正果,5月完婚 李玹雨入伍倒數 12 天 親自作詞的新歌中午問世! 李昇基、車勝元在《和遊記》中收看《尹食堂》!「不然就一起開個餐廳吧」 韓國傳統點心:藥果~只有蜂蜜香沒有藥味,到韓國記得嚐嚐看唷! Wanna One預告照「刺青」內容全解碼!原來是講給Wannable的溫柔情話♥

昨天Wanna One公開了新專輯的黑白預告照片,每位成員身上的法文「刺青」引起關注,原來每一句都有深意!

Wanna One在一月結束了第二張專輯《1-1=0 (NOTHING WITHOUT YOU)》的宣傳期,開始準備新專輯。 據悉,新專輯的MV已經在2月3日拍攝完畢,3月就會回歸!



昨天淩晨公開的11張成員照片也引起關注,每個人都在脖子、手腕等處「刺青」了不同的語句,連起來似乎是一段話?!

金在煥:Parole d’honneur以名譽起誓



賴冠霖:Word of honor以榮耀起誓



姜丹尼爾:Votum & fides誓言與信仰



朴佑鎮:I give you my faith給你我的信賴



裴珍映:Be bold go gold 勇往直前



朴志訓:Pot of gold夢想成真



邕聖祐:Oath 誓言



李大輝:In fide permanére 永恆的信念



尹智聖: Stay Gold 留住美好



河成雲:If you promise to stay I promise to never leave 你若不離,我便不棄



黃旼泫:You are worth your weight in gold 你非常珍貴



韓媒說組合到一起就是這樣:「以名譽和信仰起誓,給你我的信賴。 你是我夢想的實現,你若不離,我定不棄。 」也太溫柔了吧! 超級期待這次的回歸啊!

