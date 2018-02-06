Wanna One預告照「刺青」內容全解碼！原來是講給Wannable的溫柔情話♥
KPOP 2018年2月7日 星期三08:00 Sani
昨天Wanna One公開了新專輯的黑白預告照片，每位成員身上的法文「刺青」引起關注，原來每一句都有深意！
Wanna One在一月結束了第二張專輯《1-1=0 (NOTHING WITHOUT YOU)》的宣傳期，開始準備新專輯。 據悉，新專輯的MV已經在2月3日拍攝完畢，3月就會回歸！
昨天淩晨公開的11張成員照片也引起關注，每個人都在脖子、手腕等處「刺青」了不同的語句，連起來似乎是一段話？！
金在煥：Parole d’honneur以名譽起誓
賴冠霖：Word of honor以榮耀起誓
姜丹尼爾：Votum & fides誓言與信仰
朴佑鎮：I give you my faith給你我的信賴
裴珍映：Be bold go gold 勇往直前
朴志訓：Pot of gold夢想成真
邕聖祐：Oath 誓言
李大輝：In fide permanére 永恆的信念
尹智聖： Stay Gold 留住美好
河成雲：If you promise to stay I promise to never leave 你若不離，我便不棄
黃旼泫：You are worth your weight in gold 你非常珍貴
韓媒說組合到一起就是這樣：「以名譽和信仰起誓，給你我的信賴。 你是我夢想的實現，你若不離，我定不棄。 」也太溫柔了吧！ 超級期待這次的回歸啊！
（圖源：Wanna One SNS）
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