Wanna One預告照「刺青」內容全解碼！原來是講給Wannable的溫柔情話♥

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留言/評論 마그아 Be Bold Go Gold

陳毓靜

趙亞就 趙憶婷 原來是組起來的

黃歆茵 溫錦鳳嗚嗚法文 難怪我有看沒有懂

蘇品潔 伍雅萍 妳應該看看~ 😁 →更多留言...(22) 在Facebook上的留言