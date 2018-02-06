Wanna One預告照「刺青」內容全解碼！原來是講給Wannable的溫柔情話♥

Wanna One預告照「刺青」內容全解碼！原來是講給Wannable的溫柔情話♥

KPOP   2018年2月7日   星期三08:00   Sani  

昨天Wanna One公開了新專輯的黑白預告照片，每位成員身上的法文「刺青」引起關注，原來每一句都有深意！

Wanna One在一月結束了第二張專輯《1-1=0 (NOTHING WITHOUT YOU)》的宣傳期，開始準備新專輯。 據悉，新專輯的MV已經在2月3日拍攝完畢，3月就會回歸！

昨天淩晨公開的11張成員照片也引起關注，每個人都在脖子、手腕等處「刺青」了不同的語句，連起來似乎是一段話？！

金在煥：Parole d’honneur以名譽起誓

賴冠霖：Word of honor以榮耀起誓

姜丹尼爾：Votum & fides誓言與信仰

朴佑鎮：I give you my faith給你我的信賴

裴珍映：Be bold go gold 勇往直前

朴志訓：Pot of gold夢想成真

邕聖祐：Oath 誓言

李大輝：In fide permanére 永恆的信念

尹智聖： Stay Gold 留住美好

河成雲：If you promise to stay I promise to never leave 你若不離，我便不棄

黃旼泫：You are worth your weight in gold 你非常珍貴

韓媒說組合到一起就是這樣：「以名譽和信仰起誓，給你我的信賴。 你是我夢想的實現，你若不離，我定不棄。 」也太溫柔了吧！ 超級期待這次的回歸啊！

（圖源：Wanna One SNS）

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留言/評論
  • 마그아
    Be Bold Go Gold
    8小時前
  • 陳毓靜
    6小時前
  • 趙亞就
    趙憶婷 原來是組起來的
    5小時前
  • 黃歆茵
    溫錦鳳嗚嗚法文 難怪我有看沒有懂
    9小時前
  • 蘇品潔
    伍雅萍 妳應該看看~ 😁
    9小時前
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