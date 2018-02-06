Wanna One预告照「刺青」内容全解码！原来是讲给Wannable的温柔情话♥

Wanna One预告照「刺青」内容全解码！原来是讲给Wannable的温柔情话♥

KPOP   2018年2月7日   星期三08:00   Sani  

昨天Wanna One公开了新专辑的黑白预告照片，每位成员身上的法文「刺青」引起关注，原来每一句都有深意！

Wanna One在一月结束了第二张专辑《1-1=0 (NOTHING WITHOUT YOU)》的宣传期，开始准备新专辑。 据悉，新专辑的MV已经在2月3日拍摄完毕，3月就会回归！

昨天淩晨公开的11张成员照片也引起关注，每个人都在脖子、手腕等处「刺青」了不同的语句，连起来似乎是一段话？！

金在焕：Parole d’honneur以名誉起誓

赖冠霖：Word of honor以荣耀起誓

姜丹尼尔：Votum & fides誓言与信仰

朴佑镇：I give you my faith给你我的信赖

裴珍映：Be bold go gold 勇往直前

朴志训：Pot of gold梦想成真

邕圣佑：Oath 誓言

李大辉：In fide permanére 永恒的信念

尹智圣： Stay Gold 留住美好

河成云：If you promise to stay I promise to never leave 你若不离，我便不弃

黄旼泫：You are worth your weight in gold 你非常珍贵

韩媒说组合到一起就是这样：「以名誉和信仰起誓，给你我的信赖。 你是我梦想的实现，你若不离，我定不弃。 」也太温柔了吧！ 超级期待这次的回归啊！

（图源：Wanna One SNS）

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留言/评论
  • 마그아
    Be Bold Go Gold
    9小时前
  • 陳毓靜
    7小时前
  • 趙亞就
    趙憶婷 原來是組起來的
    7小时前
  • 黃歆茵
    溫錦鳳嗚嗚法文 難怪我有看沒有懂
    11小时前
  • 蘇品潔
    伍雅萍 妳應該看看~ 😁
    10小时前
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