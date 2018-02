SG Wannabe 成员李硕薰要当爸爸啦!「孩子的乳名是壮壮,目前 13 周了~」 NCT 2018是要大热了吗? 直播点赞数超5亿的新纪录! 「神话以外的地方很危险」!出道廿周年纪念派对《All Your Dreams》第二波海报逗趣曝光 在《机智牢房》饰演郑敬淏少年时期的他,这次将在《先热情的清扫吧》饰演金裕贞的弟弟! 朴宝剑3月底举办见面会 一连两场与韩国粉丝共度难忘时光 「亚洲最时尚脸孔」Highlight 李起光再受认证 连续两年夺下冠军头衔! Wanna One姜丹尼尔&邕圣佑&朴佑镇出演《Radio Star》 3月7日播出 再忙也会配合彼此的行程安排友情旅行,朴叙俊公开与朴炯植与V出游照! 果然是暖男李钟硕!悄悄「逆应援」 为行善粉丝送上咖啡车 朴叙俊小学毕业照公开 眯眼笑和现在一模一样 太阳♥闵孝琳婚纱画报影片公开!有大海、森林和相爱的人,充满了幸福气息! 想看《平昌冬奥》不必担心交通问题 让 Wanna One 教你搭免费接驳车! 又一个成员宣布不收礼物 EXO XIUMIN:相比物质心意更切实际 Simpsons粉丝来过这里吗?济州岛可爱的Simpsons咖啡厅 D.O.要有第一部主演的电视剧了?! 《百日的郎君》演王世子,搭档南志铉! DAY6安可场演唱会门票秒杀 人气居高不下 秀智对粉丝超有爱~爽快让粉丝给自己戴上希贾布,颜值不减! 接连在《认哥》和《RM》活跃的李多熙!满怀强烈的胜负欲引发笑声 《无限挑战》公开KangTa弹唱《希望》 嗓音太好听啊! 庆熙大学又出事了! 这次变成「特权毕业」 知名爱豆歌手靠低水准演出代替毕业论文拿学位 《听见传闻》分析朴叙俊:改名后人气急升! Highlight 耀燮回归在即 个人专辑〈白〉唯美概念照大放送! 太阳拜托胜利一定要在婚礼做的「这件事」!背后有著相当温暖的理由… 《韩国大众音乐奖》入围名单出炉 IU、hyukoh 入围最多项 防弹少年团紧追其后! 《孝利家民宿2》润娥一出手:羽绒服、卫衣、华夫饼机全都售罄! 年过半百再迎真爱,「吉娃娃CP」金国镇&姜修智长达25年的缘分终修得正果,5月完婚 李玹雨入伍倒数 12 天 亲自作词的新歌中午问世! 李升基、车胜元在《和游记》中收看《尹食堂》!「不然就一起开个餐厅吧」 韩国传统点心:药果~只有蜂蜜香没有药味,到韩国记得尝尝看唷! Wanna One预告照「刺青」内容全解码!原来是讲给Wannable的温柔情话♥

昨天Wanna One公开了新专辑的黑白预告照片,每位成员身上的法文「刺青」引起关注,原来每一句都有深意!

Wanna One在一月结束了第二张专辑《1-1=0 (NOTHING WITHOUT YOU)》的宣传期,开始准备新专辑。 据悉,新专辑的MV已经在2月3日拍摄完毕,3月就会回归!



昨天淩晨公开的11张成员照片也引起关注,每个人都在脖子、手腕等处「刺青」了不同的语句,连起来似乎是一段话?!

金在焕:Parole d’honneur以名誉起誓



赖冠霖:Word of honor以荣耀起誓



姜丹尼尔:Votum & fides誓言与信仰



朴佑镇:I give you my faith给你我的信赖



裴珍映:Be bold go gold 勇往直前



朴志训:Pot of gold梦想成真



邕圣佑:Oath 誓言



李大辉:In fide permanére 永恒的信念



尹智圣: Stay Gold 留住美好



河成云:If you promise to stay I promise to never leave 你若不离,我便不弃



黄旼泫:You are worth your weight in gold 你非常珍贵



韩媒说组合到一起就是这样:「以名誉和信仰起誓,给你我的信赖。 你是我梦想的实现,你若不离,我定不弃。 」也太温柔了吧! 超级期待这次的回归啊!

(图源:Wanna One SNS)

