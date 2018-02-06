Wanna One预告照「刺青」内容全解码！原来是讲给Wannable的温柔情话♥
KPOP 2018年2月7日 星期三08:00 Sani
昨天Wanna One公开了新专辑的黑白预告照片，每位成员身上的法文「刺青」引起关注，原来每一句都有深意！
Wanna One在一月结束了第二张专辑《1-1=0 (NOTHING WITHOUT YOU)》的宣传期，开始准备新专辑。 据悉，新专辑的MV已经在2月3日拍摄完毕，3月就会回归！
昨天淩晨公开的11张成员照片也引起关注，每个人都在脖子、手腕等处「刺青」了不同的语句，连起来似乎是一段话？！
金在焕：Parole d’honneur以名誉起誓
赖冠霖：Word of honor以荣耀起誓
姜丹尼尔：Votum & fides誓言与信仰
朴佑镇：I give you my faith给你我的信赖
裴珍映：Be bold go gold 勇往直前
朴志训：Pot of gold梦想成真
邕圣佑：Oath 誓言
李大辉：In fide permanére 永恒的信念
尹智圣： Stay Gold 留住美好
河成云：If you promise to stay I promise to never leave 你若不离，我便不弃
黄旼泫：You are worth your weight in gold 你非常珍贵
韩媒说组合到一起就是这样：「以名誉和信仰起誓，给你我的信赖。 你是我梦想的实现，你若不离，我定不弃。 」也太温柔了吧！ 超级期待这次的回归啊！
（图源：Wanna One SNS）
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