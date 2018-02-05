李昇基、車勝元在《和遊記》中收看《尹食堂》！「不然就一起開個餐廳吧」
韓劇 2018年2月7日 星期三08:30 JiaJia
日常召喚老羅～羅PD是不是真的該集合一下你的男人們了XD有車勝元、李瑞鎮和李昇基這樣的組合…光想想都覺得很厲害！
於3日播出的tvN週末電視劇《和遊記》，出現了這樣的片段：牛魔王（車勝元 飾）與孫悟空（李昇基 飾）正在收看tvN人氣綜藝節目《尹食堂2》。
正是收看《尹食堂2》的時間！孫悟空一把拿起遙控器，轉台至tvN。
看到電視上的李瑞鎮，孫悟空對牛魔王說：「不然我們開個餐廳吧，就叫做孫食堂。」牛魔王不服氣的回答：「說什麼孫食堂，你又不下廚。應該叫做牛食堂才對。」孫悟空思考了一下，覺得牛魔王的話很有道哩，畢竟他可是作過一日三餐的人。既然廚藝出眾，必須要叫牛食堂！
牛魔王後來又提出疑問：「為什麼我要和你一起開餐廳？別作白日夢了。」孫悟空說：「既然如此，我就去吃飯。」牛魔王下了「逐客令」，若是孫悟空敢來就試試看。孫悟空不放棄的說：「幹嘛挑客人，能夠賣一碗是一碗啊。」牛魔王無奈，果然是嘴巴不饒人的孫悟空啊～
李昇基與李瑞鎮擁有好交情，不久前還收到來自前輩的「502」應援咖啡車呢！
車勝元則出演過tvN《一日三餐》，深受大眾喜愛。
而車勝元、李瑞鎮和李昇基的「共同點」之一，應該就是都曾經和羅PD合作過藝能節目吧！羅PD曾表示，想看車勝元和李瑞鎮合作是有可能的。這時候小編想說…別忘了帶上李昇基！XD希望願望能達成～
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