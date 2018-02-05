李升基、车胜元在《和游记》中收看《尹食堂》！「不然就一起开个餐厅吧」
韩剧 2018年2月7日 星期三08:30 JiaJia
日常召唤老罗～罗PD是不是真的该集合一下你的男人们了XD有车胜元、李瑞镇和李升基这样的组合…光想想都觉得很厉害！
於3日播出的tvN周末电视剧《和游记》，出现了这样的片段：牛魔王（车胜元 饰）与孙悟空（李升基 饰）正在收看tvN人气综艺节目《尹食堂2》。
正是收看《尹食堂2》的时间！孙悟空一把拿起遥控器，转台至tvN。
看到电视上的李瑞镇，孙悟空对牛魔王说：「不然我们开个餐厅吧，就叫做孙食堂。」牛魔王不服气的回答：「说什么孙食堂，你又不下厨。应该叫做牛食堂才对。」孙悟空思考了一下，觉得牛魔王的话很有道哩，毕竟他可是作过一日三餐的人。既然厨艺出众，必须要叫牛食堂！
牛魔王后来又提出疑问：「为什么我要和你一起开餐厅？别作白日梦了。」孙悟空说：「既然如此，我就去吃饭。」牛魔王下了「逐客令」，若是孙悟空敢来就试试看。孙悟空不放弃的说：「干嘛挑客人，能够卖一碗是一碗啊。」牛魔王无奈，果然是嘴巴不饶人的孙悟空啊～
李升基与李瑞镇拥有好交情，不久前还收到来自前辈的「502」应援咖啡车呢！
车胜元则出演过tvN《一日三餐》，深受大众喜爱。
而车胜元、李瑞镇和李升基的「共同点」之一，应该就是都曾经和罗PD合作过艺能节目吧！罗PD曾表示，想看车胜元和李瑞镇合作是有可能的。这时候小编想说…别忘了带上李升基！XD希望愿望能达成～
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