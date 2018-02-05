《人生酒館》果然善良又義氣！朴寶劍代替忙碌的高庚杓探望父母

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擁有好交情的高庚杓和朴寶劍，因為作品而熟識，結下深厚友誼。兩人不只為彼此的活動應援，還會結伴出遊。朴寶劍更是曾代替忙碌的高庚杓探望父母親，讓大家不禁讚嘆：「果然很善良啊～」

於2日播出的tvN綜藝節目《人生酒館》，演員曹在顯、高庚杓和全昭旻前來宣傳tvN月火劇（週一、二播出）《Cross》。期間，高庚杓分享了自己的父母親在仁川經營蕎麥麵店，以及好友朴寶劍前來拜訪的故事













高庚杓表示，蕎麥麵店是父母們退休之後所經營的。最初，爸爸說不會用高庚杓的名氣來宣傳，要用味道來取勝。



大前輩曹在顯在一旁馬上說：「直到現在為止都如此嗎？」高庚杓回答：「現在，變得有些不同了。」











原來，結束tvN電視劇《請回答1988》後，高庚杓一直很忙碌。於是好友朴寶劍代替他去仁川向父母親問候，感謝又感動之餘還合了影，把合照掛在店裡。而來到店裡的客人們看到照片，都直覺反應：「哦！是朴寶劍的父母親開的店！」





高庚杓覺得有點好笑的說：「原本說好不會用自己的名氣來宣傳，怎麼用朴寶劍的名氣來宣傳蕎麥麵店呢？！」不過，現在店裡的照片已經換上高庚杓與父母親之間的合照啦，回憶起這件事情的高庚杓，也覺得當時的爸爸很可愛呢～

（圖片、影片來源：tvN《人生酒館》）

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