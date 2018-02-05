《人生酒馆》果然善良又义气！朴宝剑代替忙碌的高庚杓探望父母
综艺 2018年2月6日 星期二08:00 JiaJia
拥有好交情的高庚杓和朴宝剑，因为作品而熟识，结下深厚友谊。两人不只为彼此的活动应援，还会结伴出游。朴宝剑更是曾代替忙碌的高庚杓探望父母亲，让大家不禁赞叹：「果然很善良啊～」
於2日播出的tvN综艺节目《人生酒馆》，演员曹在显、高庚杓和全昭旻前来宣传tvN月火剧（周一、二播出）《Cross》。期间，高庚杓分享了自己的父母亲在仁川经营荞麦面店，以及好友朴宝剑前来拜访的故事
高庚杓表示，荞麦面店是父母们退休之后所经营的。最初，爸爸说不会用高庚杓的名气来宣传，要用味道来取胜。
大前辈曹在显在一旁马上说：「直到现在为止都如此吗？」高庚杓回答：「现在，变得有些不同了。」
原来，结束tvN电视剧《请回答1988》后，高庚杓一直很忙碌。於是好友朴宝剑代替他去仁川向父母亲问候，感谢又感动之余还合了影，把合照挂在店里。而来到店里的客人们看到照片，都直觉反应：「哦！是朴宝剑的父母亲开的店！」
高庚杓觉得有点好笑的说：「原本说好不会用自己的名气来宣传，怎么用朴宝剑的名气来宣传荞麦面店呢？！」不过，现在店里的照片已经换上高庚杓与父母亲之间的合照啦，回忆起这件事情的高庚杓，也觉得当时的爸爸很可爱呢～
（图片、影片来源：tvN《人生酒馆》）
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