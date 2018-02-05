iKON具俊會兒時出演過《Star King》！時隔多年與姜鎬童再相會

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具俊會還在《認識的哥哥》重現13歲時在《Star King》表演的舞蹈，讓哥哥們忍不住大力稱讚啦！



於3日播出的JTBC綜藝節目《認識的哥哥》，由BIGBANG勝利、iKON擔任嘉賓出演。在「猜猜我」環節中，具俊會要大家猜猜他在13歲時，曾經對父母說過什麼「謊言」。答案是：「鎬童哥說3年內會在演藝圈看到（我）呢」。





具俊會被要求馬上來段舞蹈，就是Michael Jackson的《Billie Jean》。希澈不禁感嘆9年前的具俊會還只是小學生，真了不起。而徐章勳則「自黑」，說自己9年前才剛結婚呢。此話一出也不禁讓大家哈哈大笑，果然是「YG外部人士」。（註：徐章勳現已「恢復單身」）







應哥哥們的要求，具俊會果然做的很好，成為全場焦點。









以「13歲的Michael Jackson」出演《Star King》的具俊會還獲得一勝，但當時的主持人姜鎬童卻不記得他。雖然不記得他，但具俊會對姜鎬童卻保有美好的印象，當時姜鎬童細心地替他擦汗，讓他很是感動。當初身高還只到姜鎬童肩膀的小男孩，現在已經成為iKON活躍於演藝圈了呢～



被Bobby問到為什麼要說這種謊，具俊會表示，因為想讓父母們開心，所以「利用」姜鎬童。原本不喜歡姜鎬童的爸爸，聽到稱讚自己兒子的話以後，還對姜鎬童有所改觀。

（圖片、影片來源：JTBC《認識的哥哥》、SBS《Star King》）

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