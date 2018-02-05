iKON具俊会儿时出演过《Star King》！时隔多年与姜镐童再相会
综艺 2018年2月6日 星期二09:30 JiaJia
具俊会还在《认识的哥哥》重现13岁时在《Star King》表演的舞蹈，让哥哥们忍不住大力称赞啦！
於3日播出的JTBC综艺节目《认识的哥哥》，由BIGBANG胜利、iKON担任嘉宾出演。在「猜猜我」环节中，具俊会要大家猜猜他在13岁时，曾经对父母说过什么「谎言」。答案是：「镐童哥说3年内会在演艺圈看到（我）呢」。
具俊会被要求马上来段舞蹈，就是Michael Jackson的《Billie Jean》。希澈不禁感叹9年前的具俊会还只是小学生，真了不起。而徐章勋则「自黑」，说自己9年前才刚结婚呢。此话一出也不禁让大家哈哈大笑，果然是「YG外部人士」。（注：徐章勋现已「恢复单身」）
应哥哥们的要求，具俊会果然做的很好，成为全场焦点。
以「13岁的Michael Jackson」出演《Star King》的具俊会还获得一胜，但当时的主持人姜镐童却不记得他。虽然不记得他，但具俊会对姜镐童却保有美好的印象，当时姜镐童细心地替他擦汗，让他很是感动。当初身高还只到姜镐童肩膀的小男孩，现在已经成为iKON活跃於演艺圈了呢～
被Bobby问到为什么要说这种谎，具俊会表示，因为想让父母们开心，所以「利用」姜镐童。原本不喜欢姜镐童的爸爸，听到称赞自己儿子的话以后，还对姜镐童有所改观。
（图片、影片来源：JTBC《认识的哥哥》、SBS《Star King》）
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