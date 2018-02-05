少女時代預備成員Stella近況：出演秀英真人秀 與好友一同進行療癒之旅

曾經被SM娛樂以少女時代成員來培養的Stella，於近期出演秀英真人秀《90年生 崔秀英》，即便後來走上不同的道路，兩人感情依舊。在節目中，Stella也分享了自己的心路歷程。雖然沒有出道當藝人，但目前已經找到了自己的定位，所以並不後悔。
Stella與秀英為同齡朋友，在首爾出生的她，4歲時舉家搬到美國，只有假期的時候會回到韓國。某個暑假，Stella得到試鏡的機會，就是大名鼎鼎的SM娛樂。從此，展開了她的練習生生活。
終於到了要以少女時代成員出道的那一刻，Stella的父母卻不願意簽下合約。從此，她與朋友們走上不同的道路。
雖然曾經陷入低潮，但Stella慢慢找回自己，現在是某化妝品牌的Marketing。從Stella與秀英的SNS可以看到，兩人一直保持聯繫到現在，Stella也出演了秀英的首部單獨真人秀《90年生 崔秀英》。
兩人在節目中策劃了「療癒露營之旅」。在前往旅行的路上，Tiffany也以「電話方式」出演，看到在秀英旁邊的Stella相當興奮，並進行暖暖的問候。之後，開始「吃放」的秀英和Stella，聊及了對於人生的種種感受。
Stella也分享了自己的生活，她覺得自己是為了旅行而工作。她會先把計畫擬定好，因為期待，所以會努力工作。秀英問她，前陣子聽Stella說自己並不後悔沒有走這條路（出道），但以前常常聽Stella說覺得「很後悔」，是怎麼回事？
Stella表示，現在比起「後悔」，應該是覺得「可惜」。曾經這麼靠近，卻因為父母的關係沒辦法繼續下去。大學期間比較辛苦，但隨著時間過去好了很多，因為出社會後也找到自己的位子。
儘管沒辦法以少女時代的名義一起出道，但相信她們的友誼依然長長久久。在各自的人生道路上，為彼此應援！
（圖片來源：sundayswithstella、hotsootuff@Instagram）
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