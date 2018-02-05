少女时代预备成员Stella近况：出演秀英真人秀 与好友一同进行疗愈之旅

曾经被SM娱乐以少女时代成员来培养的Stella，於近期出演秀英真人秀《90年生 崔秀英》，即便后来走上不同的道路，两人感情依旧。在节目中，Stella也分享了自己的心路历程。虽然没有出道当艺人，但目前已经找到了自己的定位，所以并不后悔。
Stella与秀英为同龄朋友，在首尔出生的她，4岁时举家搬到美国，只有假期的时候会回到韩国。某个暑假，Stella得到试镜的机会，就是大名鼎鼎的SM娱乐。从此，展开了她的练习生生活。
终於到了要以少女时代成员出道的那一刻，Stella的父母却不愿意签下合约。从此，她与朋友们走上不同的道路。
虽然曾经陷入低潮，但Stella慢慢找回自己，现在是某化妆品牌的Marketing。从Stella与秀英的SNS可以看到，两人一直保持联系到现在，Stella也出演了秀英的首部单独真人秀《90年生 崔秀英》。
两人在节目中策划了「疗愈露营之旅」。在前往旅行的路上，Tiffany也以「电话方式」出演，看到在秀英旁边的Stella相当兴奋，并进行暖暖的问候。之后，开始「吃放」的秀英和Stella，聊及了对於人生的种种感受。
Stella也分享了自己的生活，她觉得自己是为了旅行而工作。她会先把计画拟定好，因为期待，所以会努力工作。秀英问她，前阵子听Stella说自己并不后悔没有走这条路（出道），但以前常常听Stella说觉得「很后悔」，是怎么回事？
Stella表示，现在比起「后悔」，应该是觉得「可惜」。曾经这么靠近，却因为父母的关系没办法继续下去。大学期间比较辛苦，但随著时间过去好了很多，因为出社会后也找到自己的位子。
尽管没办法以少女时代的名义一起出道，但相信她们的友谊依然长长久久。在各自的人生道路上，为彼此应援！
（图片来源：sundayswithstella、hotsootuff@Instagram）
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