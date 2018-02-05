耳膜男友柳昇佑：音樂劇讓我體驗另一個人生

昨日演出相當成功的歌手柳昇佑，在離台前接受媒體聯訪，靦腆的他認真的思考並回答著每一個問題，令人深刻感受到他將滿21歲的認真人生態度。
柳昇佑上回來台是跟鄭世雲與MINDU一起，本次個人與樂團來台表演，他坦言很緊張，不過自己很享受這樣的緊張興奮感，不過雖然昨晚的表演大獲好評，他卻謙虛地說只給自己打了60分的及格邊緣，可見他對自己的要求之高。
創作型歌手柳昇佑出身自歌唱選秀節目，問到他如果沒當歌手會選擇什麼職業？他害羞地說，當歌手不是他能夠選擇的，如果當時參加節目沒有好表現，無法成為歌手，現在的他應該在某處街頭繼續唱著自己的歌吧！
柳昇佑的Photo time
柳昇佑在2016年曾演出音樂劇《My Bucket List》，往後是否還想要參加音樂劇的演出？他說高中時覺得只想好好唱歌，不過演出音樂劇之後令他眼界大開，感覺體驗了另外一段人生，而且隨著年齡的增長，想法也慢慢多元化，所以有任何喜歡的事情，在時間允許之下都想要去嘗試看看，包括演戲、繪畫等等都很有興趣。
出道後的柳昇佑與許多歌手合作過，譬如合作演唱OST的徐玄振或昭宥等，不知道他對哪次合作的歌手印象最深刻？這問題可難倒他了，他說每一次合作都有不同的特色非常難選擇，不過現在的他最希望有機會能與高中一起玩音樂的朋友們繼續做音樂，或是跟同行的歌手友人們合作。
柳昇佑平時靠瑣碎日記獲得創作靈感，也覺得在各時期的創作都反映了當時的生活與心情，他最愛17歲時的自己，也覺得那時候是過得最精彩的一年，現在的心情當然就請大家仔細品味他的最新專輯囉！正如他所表現出來的率直，柳昇佑希望傳達給歌迷的是他音樂中的誠實認真，就如他一貫的表現那樣沒有明星架子，相信這也是他能獲得許多粉絲喜愛的關鍵。
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