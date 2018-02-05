耳膜男友柳升佑：音乐剧让我体验另一个人生

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昨日演出相当成功的歌手柳升佑，在离台前接受媒体联访，腼腆的他认真的思考并回答著每一个问题，令人深刻感受到他将满21岁的认真人生态度。



柳升佑上回来台是跟郑世云与MINDU一起，本次个人与乐团来台表演，他坦言很紧张，不过自己很享受这样的紧张兴奋感，不过虽然昨晚的表演大获好评，他却谦虚地说只给自己打了60分的及格边缘，可见他对自己的要求之高。



创作型歌手柳升佑出身自歌唱选秀节目，问到他如果没当歌手会选择什么职业？他害羞地说，当歌手不是他能够选择的，如果当时参加节目没有好表现，无法成为歌手，现在的他应该在某处街头继续唱著自己的歌吧！



柳升佑的Photo time



柳升佑在2016年曾演出音乐剧《My Bucket List》，往后是否还想要参加音乐剧的演出？他说高中时觉得只想好好唱歌，不过演出音乐剧之后令他眼界大开，感觉体验了另外一段人生，而且随著年龄的增长，想法也慢慢多元化，所以有任何喜欢的事情，在时间允许之下都想要去尝试看看，包括演戏、绘画等等都很有兴趣。





出道后的柳升佑与许多歌手合作过，譬如合作演唱OST的徐玄振或昭宥等，不知道他对哪次合作的歌手印象最深刻？这问题可难倒他了，他说每一次合作都有不同的特色非常难选择，不过现在的他最希望有机会能与高中一起玩音乐的朋友们继续做音乐，或是跟同行的歌手友人们合作。



柳升佑平时靠琐碎日记获得创作灵感，也觉得在各时期的创作都反映了当时的生活与心情，他最爱17岁时的自己，也觉得那时候是过得最精彩的一年，现在的心情当然就请大家仔细品味他的最新专辑罗！正如他所表现出来的率直，柳升佑希望传达给歌迷的是他音乐中的诚实认真，就如他一贯的表现那样没有明星架子，相信这也是他能获得许多粉丝喜爱的关键。



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