《和遊記》「悟空」李昇基收到《尹食堂》「專務」李瑞鎮的應援咖啡車！
明星 2018年2月5日 星期一09:00 JiaJia
擁有好交情的李瑞鎮和李昇基，什麼時候可以看到你們合體，出演藝能節目或者拍攝戲劇作品啦～（希望羅PD聽到廣大粉絲的心聲！）
近期忙於拍攝tvN週末連續劇《和遊記》的李昇基，收到來自《尹食堂》的李瑞鎮應援咖啡車，並上傳照片於個人Instagram和粉絲們分享。
李昇基留言：「昨晚《尹食堂》播出時，在《和遊記》拍攝現場，出現李專務請客的宵夜車和咖啡車。感謝瑞鎮哥，馬上本放死守，《和遊記》第十一集，齊天大聖孫悟空，服裝是第十三集劇透，哈哈」
應援餐車上還有著「502 Café」字樣。李昇基於劇中飾演「孫悟空」，「502」等於「오공이」，類似於「悟空兒」，很可愛吧～
李瑞鎮與李昇基同屬「Hook娛樂」，以此為契機，兩位演員建立起深厚的友情。身為前輩的李瑞鎮對李昇基總是讚不絕口，常稱讚他「非常有禮貌」、「演技很好」等，而李昇基把李瑞鎮當作可以信賴的前輩，是一位能自在聊天並商量的對象。
（圖片來源：leeseunggi.official@Instagram）
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留言/評論
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之前看到不出演羅PD以外綜藝的李瑞鎮，為了昇基竟然出演RM，就知道感情非常好
7小時前
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跪求羅PD幫他最愛的兩個男人開個新節目🙏🙏🙏
34分前
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