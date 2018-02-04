《和游记》「悟空」李升基收到《尹食堂》「专务」李瑞镇的应援咖啡车！
明星 2018年2月5日 星期一09:00 JiaJia
拥有好交情的李瑞镇和李升基，什么时候可以看到你们合体，出演艺能节目或者拍摄戏剧作品啦～（希望罗PD听到广大粉丝的心声！）
近期忙於拍摄tvN周末连续剧《和游记》的李升基，收到来自《尹食堂》的李瑞镇应援咖啡车，并上传照片於个人Instagram和粉丝们分享。
李升基留言：「昨晚《尹食堂》播出时，在《和游记》拍摄现场，出现李专务请客的宵夜车和咖啡车。感谢瑞镇哥，马上本放死守，《和游记》第十一集，齐天大圣孙悟空，服装是第十三集剧透，哈哈」
应援餐车上还有著「502 Café」字样。李升基於剧中饰演「孙悟空」，「502」等於「오공이」，类似於「悟空儿」，很可爱吧～
李瑞镇与李升基同属「Hook娱乐」，以此为契机，两位演员建立起深厚的友情。身为前辈的李瑞镇对李升基总是赞不绝口，常称赞他「非常有礼貌」、「演技很好」等，而李升基把李瑞镇当作可以信赖的前辈，是一位能自在聊天并商量的对象。
（图片来源：leeseunggi.official@Instagram）
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留言/评论
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之前看到不出演羅PD以外綜藝的李瑞鎮，為了昇基竟然出演RM，就知道感情非常好
8小时前
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跪求羅PD幫他最愛的兩個男人開個新節目🙏🙏🙏
2小时前
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