【K社韓文小百科】什麼是「本放死守」？ 看完這篇就徹底懂啦！

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經常看韓劇的人一定遇到過韓星在IG上叮囑大家「本放死守」，雖然知道是說有新劇開播，但這個怪怪的詞究竟要如何理解呢？？

韓國的明星們在新劇或節目開播前，經常會公開手持劇本或片名的照片，然後留言說請大家「本放死守」！ 醬紫~



（圖源：E&T Story娛樂公司）

「本放死守」是韓文본방사수的逐字翻譯，其中「放」指的就是「放送（방송）」，也就是電視台或電臺播出的節目。



（圖源：徐玄IG）

第一次播出時叫做「本放送（본방송）」，簡稱「本放（본방）」；重播的時候就叫「再放送（재방송）」，也可以簡稱為「再放（재방）」。



（圖源：丁海寅IG）

有趣的是，如果不是由電視台或電臺等公家機構播出，而是使用者自己播放錄影帶、CD的話，用的詞是「再生（재생）」！ 比如「播放音樂=음악을 재생하다」，乍一看好像講「讓音樂再生/重生」？ 聽起來有點厲害哦~XDD



（圖源：JS Pictures）

那麼再講回「本放死守」~其實後半段的「死守」兩個字就很好理解啦，意即「拼死也要守在在電視機前」XDD因為韓文的習慣是「名詞在前、動詞在後」，所以整個短如果調整成中文習慣的順序就是這樣的：死守本放——就算是拼命， 也要守在電視機前看《XX》劇的首播！



（圖源：李鍾碩IG）

最近有沒有哪部劇給你這樣的感覺呢？ 跟大家分享一下吧XDD

（標題圖：AROUND US，丁海寅IG）

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