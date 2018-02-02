【K社韩文小百科】什么是「本放死守」？ 看完这篇就彻底懂啦！

经常看韩剧的人一定遇到过韩星在IG上叮嘱大家「本放死守」，虽然知道是说有新剧开播，但这个怪怪的词究竟要如何理解呢？？
韩国的明星们在新剧或节目开播前，经常会公开手持剧本或片名的照片，然后留言说请大家「本放死守」！ 酱紫~
（图源：E&T Story娱乐公司）
「本放死守」是韩文본방사수的逐字翻译，其中「放」指的就是「放送（방송）」，也就是电视台或电台播出的节目。
（图源：徐玄IG）
第一次播出时叫做「本放送（본방송）」，简称「本放（본방）」；重播的时候就叫「再放送（재방송）」，也可以简称为「再放（재방）」。
（图源：丁海寅IG）
有趣的是，如果不是由电视台或电台等公家机构播出，而是使用者自己播放录影带、CD的话，用的词是「再生（재생）」！ 比如「播放音乐=음악을 재생하다」，乍一看好像讲「让音乐再生/重生」？ 听起来有点厉害哦~XDD
（图源：JS Pictures）
那么再讲回「本放死守」~其实后半段的「死守」两个字就很好理解啦，意即「拼死也要守在在电视机前」XDD因为韩文的习惯是「名词在前、动词在后」，所以整个短如果调整成中文习惯的顺序就是这样的：死守本放——就算是拼命， 也要守在电视机前看《XX》剧的首播！
（图源：李钟硕IG）
最近有没有哪部剧给你这样的感觉呢？ 跟大家分享一下吧XDD
（标题图：AROUND US，丁海寅IG）
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