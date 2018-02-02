又一部「逆權」來了！ 好評韓片《逆權公民》3月1日香港上映
電影 2018年2月2日 星期五10:23 Sani
香港媒體似乎習慣鎖定一個詞，把同類型主題的電影串成一個系列XDD相信你已經看過《逆權司機》、《逆權大狀》，那麼這部《逆權公民》又是講什麼故事呢？
《逆權公民》原名《1987：黎明到來的那一天》，由河正宇、金倫奭、柳海真、金泰梨、朴喜洵主演，此外還有呂珍九、姜棟元、薛耿求、吳達秀、金義聖等等，青龍獎、 釜山電影評論家協會雙料最佳新人導演張俊煥執導。
影片改編自真實事件，講述1987年1月，接受警方調查的22歲大學生朴鍾哲在偵訊過程中遭水刑窒息致死，而直接促成國家改革的故事。
去年12月27日在韓國上映後，十分罕見地出現了觀眾和評論家一致好評的現象：
觀眾普遍認為該片還原史實的力道十足、不論主角還是配角都很有分量，非常值得一看：
這部片已經於今年1月19日在臺灣上映，而好消息是，3月1日起在香港也能看了！ 繼之前的《逆權大狀（변호인）》、《逆權司機（택시운전사）》、《逆權師奶（카트）》之後，這部片也被加進「逆權系列」，翻譯為《逆權公民》：
小聲講一句：今晚在The Grand有優先場哦！
最後來看正式預告片吧，有多少人單是看完預告已經熱淚盈眶了：
（圖源：網路）
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