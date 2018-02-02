又一部「逆权」来了！ 好评韩片《逆权公民》3月1日香港上映
电影 2018年2月2日 星期五10:23 Sani
香港媒体似乎习惯锁定一个词，把同类型主题的电影串成一个系列XDD相信你已经看过《逆权司机》、《逆权大状》，那么这部《逆权公民》又是讲什么故事呢？
《逆权公民》原名《1987：黎明到来的那一天》，由河正宇、金伦奭、柳海真、金泰梨、朴喜洵主演，此外还有吕珍九、姜栋元、薛耿求、吴达秀、金义圣等等，青龙奖、 釜山电影评论家协会双料最佳新人导演张俊焕执导。
影片改编自真实事件，讲述1987年1月，接受警方调查的22岁大学生朴钟哲在侦讯过程中遭水刑窒息致死，而直接促成国家改革的故事。
去年12月27日在韩国上映后，十分罕见地出现了观众和评论家一致好评的现象：
观众普遍认为该片还原史实的力道十足、不论主角还是配角都很有分量，非常值得一看：
这部片已经於今年1月19日在台湾上映，而好消息是，3月1日起在香港也能看了！ 继之前的《逆权大状（변호인）》、《逆权司机（택시운전사）》、《逆权师奶（카트）》之后，这部片也被加进「逆权系列」，翻译为《逆权公民》：
小声讲一句：今晚在The Grand有优先场哦！
最后来看正式预告片吧，有多少人单是看完预告已经热泪盈眶了：
（图源：网路）
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