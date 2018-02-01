鐘鉉遺作〈Poet | Artist〉依然閃耀 登上告示牌 World Album 榜冠軍寶座！
KPOP 2018年2月2日 星期五09:02 施乃琪
每次推出個人專輯都盡情釋放全身熱情的鐘鉉，留給世界的最後一張作品〈Poet | Artist〉也洋溢著難以忽視的才華，在亞洲乃至海外都持續發光！
以本週更新的告示牌 (Billboard) World Album 榜單為準，鐘鉉的個人專輯〈Poet | Artist〉擊敗了勁敵防彈少年團及眾多來自世界各國的歌手，登上了第一名寶座，繼 2015 年的〈BASE〉後再度重返巔峰。如此一來，鐘鉉也成為第三位在 World Album 榜奪冠超過一次的韓國個人歌手。
不僅如此，〈Poet | Artist〉也成為鐘鉉第一張打入告示牌兩百強專輯榜 (Billboard 200) 的作品。告示牌對這張作品大加讚賞，指主打歌 “Shinin’ ” 令人印象深刻、舞曲 “Rewind” 展現了鐘鉉對實驗音樂的才華。
在這之前，〈Poet | Artist〉也在韓國的 Gaon、Hanteo、Synarra、Yes24、Interpark⋯⋯等多個大型唱片網站上，奪下了單日乃至單周銷量冠軍頭銜。最後，就再來聽聽 “Shinin’ ” 吧！
（照片與影片來源：SM Entertainment、Billboard）
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