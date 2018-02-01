钟铉遗作〈Poet | Artist〉依然闪耀 登上告示牌 World Album 榜冠军宝座！
KPOP 2018年2月2日 星期五09:02 施乃琪
每次推出个人专辑都尽情释放全身热情的钟铉，留给世界的最后一张作品〈Poet | Artist〉也洋溢著难以忽视的才华，在亚洲乃至海外都持续发光！
以本周更新的告示牌 (Billboard) World Album 榜单为准，钟铉的个人专辑〈Poet | Artist〉击败了劲敌防弹少年团及众多来自世界各国的歌手，登上了第一名宝座，继 2015 年的〈BASE〉后再度重返巅峰。如此一来，钟铉也成为第三位在 World Album 榜夺冠超过一次的韩国个人歌手。
不仅如此，〈Poet | Artist〉也成为钟铉第一张打入告示牌两百强专辑榜 (Billboard 200) 的作品。告示牌对这张作品大加赞赏，指主打歌 “Shinin’ ” 令人印象深刻、舞曲 “Rewind” 展现了钟铉对实验音乐的才华。
在这之前，〈Poet | Artist〉也在韩国的 Gaon、Hanteo、Synarra、Yes24、Interpark⋯⋯等多个大型唱片网站上，夺下了单日乃至单周销量冠军头衔。最后，就再来听听 “Shinin’ ” 吧！
（照片与影片来源：SM Entertainment、Billboard）
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