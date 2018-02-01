朴寶劍與金妍兒「巨大自助販賣機」活動上手牽手~ 如果要在《請給一頓飯Show》和《新西遊記》中放棄一個？沒想到姜虎東的回答是這樣～ Henry新歌預告公開 面帶傷痕頹廢深情 WINNER姜昇潤跳著跳著...... 褲子就掉下來了！尷尬爆笑XD 「演藝圈隱藏的外國語天才明星」公開！只要有想做的事或目標，就會滿滿熱情的朴敘俊！ 《只是相愛的關係》李俊昊終映感言：「希望大家能夠一起幸福下去。」 讓人一看就餓的《一起吃飯吧3》來襲 白珍熙要當女主角 這個組合太強了 4/21太妍+BTOB+Red Velvet台灣聚首 《和遊記》花絮曝光車勝元彈鋼琴，牛魔王最後那一聲嬌喘收尾太好笑了啦～！ 《屍速列車》導演新片《念力》首日票房超《重返20歲》 口碑卻撲街？！ 第七屆GAON CHART音樂獎2月14日全球直播！ Wanna One&TWICE等出演 NU'EST W 迎來花路里程碑 專場演唱會 3 月連開三天！ 臺灣有熱炒店，到韓國當然不能錯過「包裝馬車」囉！ 傳奇繼續 神話廿週年Fan Party海報公開 無聲言說的思念⋯⋯YES24 1 月第五週銷量榜單出爐 鐘鉉個專包辦冠、季軍 2PM 俊昊戲劇、歌壇成績都亮眼！新日專〈Winter Sleep〉登 Tower Record 單週銷量榜首 MBC明星PD陷性侵醜聞 去年執導了某大熱劇 韓劇 和遊記화유기– 地獄生活 VS 童話世界 義氣驚人！梁鉉錫替原隊友李朱諾還債1.6億換免刑 經典不死！SHINee 正規二輯主打歌〈Lucifer〉 獲選為同名美劇配樂 永遠是少女時代！八人到齊久違合體 「想念 SONE 了」

昨天備受期待的電影《念力》終於在韓國上映了，第一天票房就高達26萬！ 可是，觀眾評價卻讓人十分困惑......

根據韓國電影振興委員會資料，1月31日的票房榜首就是當天首次上映的《念力》，吸引到26萬4759觀影人次，這一數位也超過了千萬級電影《七號房的禮物》（15.3萬）和《重返20歲》（14.3萬）的首日票房。



《念力》由前年大熱的《屍速列車》導演延尚昊執導，是一部黑色喜劇，講述一位父親突然擁有了「念力」這一超能力、從而拯救面臨危險的女兒和商戶的故事，由柳承龍和沈恩敬飾演主角父女，鄭有美生平第一次挑戰反派， 上映前就備受期待。



然而，觀眾對電影的評價卻呈現十足諷刺的局面，這是Naver網站的用戶評分分佈圖：



雖然有多達40%的觀眾給出10分滿分，但他們給出的理由卻是：



（小編注：《克萊蒙泰》是韓國人批評電影時必提到的「史詩級爛片」）

其他獲得認同比較多的全都是低分差評，讓小編不禁心疼導演和演員：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究