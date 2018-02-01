《屍速列車》導演新片《念力》首日票房超《重返20歲》 口碑卻撲街？！
電影 2018年2月1日 星期四12:20 Sani
昨天備受期待的電影《念力》終於在韓國上映了，第一天票房就高達26萬！ 可是，觀眾評價卻讓人十分困惑......
根據韓國電影振興委員會資料，1月31日的票房榜首就是當天首次上映的《念力》，吸引到26萬4759觀影人次，這一數位也超過了千萬級電影《七號房的禮物》（15.3萬）和《重返20歲》（14.3萬）的首日票房。
《念力》由前年大熱的《屍速列車》導演延尚昊執導，是一部黑色喜劇，講述一位父親突然擁有了「念力」這一超能力、從而拯救面臨危險的女兒和商戶的故事，由柳承龍和沈恩敬飾演主角父女，鄭有美生平第一次挑戰反派， 上映前就備受期待。
然而，觀眾對電影的評價卻呈現十足諷刺的局面，這是Naver網站的用戶評分分佈圖：
雖然有多達40%的觀眾給出10分滿分，但他們給出的理由卻是：
（小編注：《克萊蒙泰》是韓國人批評電影時必提到的「史詩級爛片」）
其他獲得認同比較多的全都是低分差評，讓小編不禁心疼導演和演員：
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